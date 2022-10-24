بنك saib يفتتح أحدث فروعه بمنطقة وسط البلد

افتتح بنك saib فرعا جديدا في محافظة القاهرة بشارع عدلي بمنطقة وسط البلد ليصل إجمالي فروعه إلى 39 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية حرصاً على توسيع قاعدة عملاء البنك وتحقيقاً لمبدء الشمول المالي.

وقال البنك في بيان له أن ذلك يأتي في إطار مواصلة بنكsaib ، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تنفيذ خططه للتوسع والانتشار الجغرافي.

وأضاف أنه تم افتتاح الفرع الجديد وفقا للهوية المؤسسية الجديدة والذي يجمع بين حداثة التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعريف العملاء بمنتجات البنك.

و نجح البنك في مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي تنفيذاً لاستراتيجيته الرقمية وتعزيز جهود الوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة، وبناء على دراسة جغرافية تم تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي لا تتوفر بها أى ماكينات صراف آلى من اجل تعزيز تجربة العملاء ودعم الشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.