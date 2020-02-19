بنك saib يعين هيئة فتوى ورقابة شرعية للذراع الإسلامي

لتطوير حلول بنكية تتماشى مع العملاء الذين يبحثون عن منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية

كلف بنك saib ثلاث من أساتذة الصيرفة الإسلامية في مصر والعالم العربي للتعاون مع القائمين على المنتجات المصرفية الإسلامية في البنك.

وأوضح البنك في بيان ، الأربعاء ، أن التكليف يهدف إلى تطوير حلول بنكية تتماشى مع متطلبات قطاع العملاء الذين يبحثون عن المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقام طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، بتكليف كلاً من الدكتور عباس شومان مستشار الإمام الأكبر وعضو هيئة كبار العلماء السابق، والدكتور محمد عبد الحليم عمر رئيس وعضو الهيئة الشرعية للكثير من البنوك الإسلامية في مصر وخارج مصر والدكتور عبد السلام عبد اللطيف عضو هيئة الإفتاء المصرية للتعاون مع فريق عمل المصرفية الإسلامية في بنك saib . طارق الخولى العضو المنتدب لبنك saib فى لقاء مع هيئة الفتوى الجديدة

وقال الخولي “يأتي هذا التكليف تنفيذاً لإستراتيجية بنك saib والتي تتضمن تطوير المنتجات الإسلامية و أيضا تتماشى مع مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي”.

وتابع ” إن البنك يولي اهتماماً بالمنتجات المصرفية الإسلامية تلبيةً لاحتياجات شريحة عريضة من المواطنين في السوق المصري تبحث عن حلول لمنتجات بنكيه مبتكرة مع التأكيد علي الحفاظ علي الهوية والمضمون الاسلامي والتزام بالضوابط الشرعية وقواعد الفقه بمرجعيه الازهر الشريف والمعايير الشرعية العالمي”.

واستطرد رئيس البنك قائلًا “إن البنك حرص على التعاون مع أكبر خبراء في هذا المجال؛ لضمان تحقيق أهداف البنك، من تقديم باقة متطورة من الخدمات والمنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول للهيئة الشرعية بالبنك، والذي انعقد يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 في المركز الرئيسي للبنك.

وحضر الاجتماع كلاً من عمرو عطا الله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، أفضل نجيب نائب العضو المنتدب لقطاعات المخاطر والرقابة، هيثم حماد رئيس قطاع التجزئة المصرفية، راجية سالم رئيس قطاع الفروع وقنوات التوزيع والسيد محمود حسنين رئيس الصيرفة الإسلامية بالبنك.