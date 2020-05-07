بنك “saib” يطلق خدمة المحفظة الذكية لعملائه

قام بنك “saib” بالإعلان عن إعادة إطلاق المحفظة الإلكترونية للبنك تحت مسمى saibwallet، التي تقدم خدمات و حلول دفع متنوعة و مبتكرة عن طريق الهاتف المحمول.

يأتي ذلك في إطار التوجه الإستراتيجي لإتاحة الخدمات المالية و الدفع الإلكتروني لكل فئات المجتمع، ولتحسين تجربة العملاء البنكية .

ويمنح تطبيق “saib wallet” لمستخدميه سهولة الدفع والشراء المباشر عبر استخدام الهواتف المحمولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة ، كما يتيح خدمة إيداع وسحب الأموال من / وإلي المحفظة بالاضافة الى إمكانية سداد جميع الفواتير (الهاتف المحمول، الانترنت، الكهرباء.. و غيرها من المدفوعات ).

بالإضافة إلى تحويل / واستقبال الأموال من / وإلى أي من المحافظ الالكترونية الأخرى في الحال، كما يمكن لحاملي المحفظة اإصدار بطاقة افتراضية “VCN” آمنة (تنتهي بعد 24 ساعة) للشراء عبر الإنترنت بمبلغ محدد، و يمكن لحاملي أي من بطاقات “saib” (بطاقة خصم مباشر ، ائتمانية أو مسبقة الدفع) بربط البطاقة بالمحفظة لتغذيتها في أي وقت و في أي مكان .

ويسعى بنك “saib” إلى تقديم خدمات إلكترونية و رقمية مبتكرة خلال العام الحالي تهدف إلى دعم توجه الدولة في تشجيع تقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بالإضافة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال اجتذاب عملاء جدد.