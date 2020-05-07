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بنك “saib” يطلق خدمة المحفظة الذكية لعملائه

ويسعى بنك "saib" إلى تقديم خدمات إلكترونية و رقمية مبتكرة خلال العام الحالي
سيد بدر 2:08 م, الخميس, 7 مايو 20 2:08 م, الخميس, 7 مايو 20

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قام بنك “saib” بالإعلان عن إعادة إطلاق المحفظة الإلكترونية للبنك تحت مسمى saibwallet، التي تقدم خدمات و حلول دفع متنوعة و مبتكرة عن طريق الهاتف المحمول.

يأتي ذلك في إطار التوجه الإستراتيجي لإتاحة الخدمات المالية و الدفع الإلكتروني لكل فئات المجتمع، ولتحسين تجربة العملاء البنكية .

ويمنح تطبيق “saib wallet” لمستخدميه سهولة الدفع والشراء المباشر عبر استخدام الهواتف المحمولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة ، كما يتيح خدمة إيداع وسحب الأموال من / وإلي المحفظة بالاضافة الى إمكانية سداد جميع الفواتير (الهاتف المحمول، الانترنت، الكهرباء.. و غيرها من المدفوعات ).

بالإضافة إلى تحويل / واستقبال الأموال من / وإلى أي من المحافظ الالكترونية الأخرى في الحال، كما يمكن لحاملي المحفظة اإصدار بطاقة افتراضية “VCN” آمنة (تنتهي بعد 24 ساعة) للشراء عبر الإنترنت بمبلغ محدد، و يمكن لحاملي أي من بطاقات “saib” (بطاقة خصم مباشر ، ائتمانية أو مسبقة الدفع) بربط البطاقة بالمحفظة لتغذيتها في أي وقت و في أي مكان .

ويسعى بنك “saib” إلى تقديم خدمات إلكترونية و رقمية مبتكرة خلال العام الحالي تهدف إلى دعم توجه الدولة في تشجيع تقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بالإضافة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال اجتذاب عملاء جدد.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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