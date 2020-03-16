بنك «saib» يطلق حملة كاش باك لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة عيد الأم

أعلن بنك saib عن إطلاق حملة كاش باك لجميع حاملي البطاقات الائتمانية وذلك بمناسبة عيد الأم، حيث يمكن الإستمتاع بـ 5% كاش باك بدون حد أقصى عند إستخدام البطاقات الائتمانية فى الشراء من المتاجر المحلية أو التسوق عبر الإنترنت خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2020.

ويقدم بنك saib خلال نفس الفترة خصومات تصل إلى 110% عند إستخدام بطاقات البنك لدى محلات Baraka وC&CO للبصريات، يشمل العرض 10% خصم على النظارة الأولى و100% خصم على النظارة الثانية وذلك عند شراء قطعتين فى نفس الوقت وكذلك الإستمتاع بخصم 55% عند شراء نظارة واحدة.

من جانبه قال هيثم حماد رئيس قطاع التجزئة المصرفية لدى بنك saib ، إن عملاء البنك يحصلون على نقاط مقابل جميع عمليات الشراء ببطاقات البنك يمكن استردادها عن طريق الموبايل من خلال تطبيق “Pay With Rewards”.

وأضاف أن إطلاق حملات عيد الأم يأتي كجزء من خطة قطاع التجزئة لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والتي بدأ البنك في تنفيذها منذ يوليو 2019 ، وتضمن حتى الآن العديد من منتجات التجزئة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة.