بنك saib يطلق حساب «YOUNG» تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشباب العالمي

أطلق بنك saib حساب الشباب “YOUNG” الذى صمم خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من الفئة العمرية بين 16-25، وهي الفئة التي يعتبرها البنك عنصراً أساسياً في خططته لطرح وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة، وهو ما يتماشى ضمن استراتيجية عمل بنك saib لتطوير المنتجات والخدمات.

وقال البنك في بيان صدر عنه إن الحساب يسهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء الشباب الجدد، استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم خطة الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي ومن خلفه القطاع المصرفي، حيث إن إطلاق حساب الشباب “YOUNG” يأتي متزامناً مع الاحتفال بيوم الشباب العالمي، ضمن سلسلة الاحتفالات السنوية التي ينظمها البنك المركزى للترويج للشمول المالي.

وسيتم تنظيم وإطلاق فعاليات بنادي القاهرة الرياضي لتبدأ يوم 4 أغسطس الحالي والتى ستمنح الشباب فرصة الإعفاء من مصاريف فتح الحساب و أيضاً من الالتزام بالحد الأدنى لفتح الحساب، وذلك بجانب المميزات الأخرى المصممة خصيصاً للشباب كما يلي:

الفئة العمرية من 16 الي 25 سنه كحد ادنى

الحد الأدني لفتح الحساب500 جم ( سوف يتم الأعفاء منها خلال الفعالية الحالية )

فتح حساب بدون مصاريف مع إحتساب فائدة مميزة تصل إلى 6% على الحساب (من أول جنيه بالحساب )

الأستمتاع بتطبيق saib wallet مجاناً ، والتي تمكنك من سداد فواتيرك و تحويل أموالك فى أي وقت و أي مكان.

الحصول على بطاقة saib مسبقة الدفع مجاناً بالإضافة إلى إصدار أسورة الدفع الذكيه saib payband مجاناً والتي تعد وسيلة عصرية وحديثة للدفع الالكتروني وهي أحدى وسائل السداد اللاتلامسية لمواكبة تكنولوجيا المدفوعات والسداد.

الحصول على بطاقات الخصم المباشر والتي تحظى بقبول واسع في جميع المتاجر ونقاط البيع وماكينات الصراف الالي محلياً و عالمياُ.

الاستمتاع ببرنامج المكافآت والحصول على نقاط مقابل كل عمليات الشراء، وذلك عبر استخدام تطبيق Pay with Rewards والمقدم من MasterCard.

الاشتراك مجاناً في خدمة الانترنت البنكي، والذي يتيح تنفيذ كل معاملاتك البنكية وانت في مكانك ، كما يمكنك الحصول على خصم 50% على المصاريف الأدارية للقرض الشخصى لمرة واحدة

الجدير بالذكر، سيعمل بنك saib بصورة دورية لإطلاق حملات ترويجية تقدم جوائز عينية مميزة وذلك لتحفيز الشباب على استمرارية التعامل البنكي و هو ما يعود بصورته الإيجابية على تحقيق الشمول المالي.