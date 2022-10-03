بنك «saib» يطلق أولى قوافله الطبية لرعاية ذوي الهمم بالقاهرة والإسكندرية

أطلق بنك saib أولى قوافل مبادرة “صحة وهمة” بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية للعام الثانى على التوالى، والتى تقوم بزيارة دور المؤسسات الخيرية لرعاية ذوي الهمم للكشف وتقديم الخدمات الطبية لهم بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي شهدته المبادرة خلال العام السابق تحت مظلة المسئولية المجتمعية للبنك، والتى تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم لذوى الهمم في مجلات مختلفة، على قائمة أولوياتها الصحة، والمساهمة في تطوير وتحسين مستوى المعيشة لهم.

وقام بنك saib خلال العام الماضي بتوقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة قدم من خلالها الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 500 من ذوي الإحتياجات الخاصة بالقاهرة الكبرى، وتم تجديد الإتفاقية خلال العام الحالي لزيادة عدد المستفيدين وتغطية محافظتي القاهرة والإسكندرية.

المسؤولية الاجتماعية لموظفي بنك saib

وحرص موظفو بنك saib على المشاركة في القوافل المنطلقة ومساعدة فريق الأطباء بالإضافة إلى تقديم الدعم للأطفال.

وتقوم القوافل بتقديم الرعاية الصحية والكشف الأولي والتوعية اللازمة؛ من خلال العيادات المتنقلة لمؤسسة إبراهيم بدران مع فريق من الأطباء المتخصصين في مجال طب الأطفال والفريق المساعد لهم.

وتتنوع الخدمات الصحية المقدمة في القوافل لتشمل تخصصات الباطنة، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد والأمراض الجلدية مع توفير الأدوية.

مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية

يُشار إلى أن مؤسسة إبراهيم بدران تحمل رسالة “الرعاية الصحية عالية الجودة، لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها”.

وتسعى المؤسسة إلى توفير ذلك من خلال العديد من الشراكات المجتمعية والدعم من المؤسسات الساعية لتحقيق صحة أفضل للجميع في مصر.

وتعمل المؤسسة من أجل تقديم المساعدات الاجتماعية ورعاية الفئات الخاصة والقيام بالقوافل الطبية لعلاج المرضى بالقرى الفقيرة ودور الرعاية، وذلك بالكشف عليهم وتقديم العلاج وعمل العمليات الطبية المطلوبة.

النتائج المالية للبنك

يذكر أن بنك saib حقق صافي ربح قيمتها 16 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 79%.

بلغ صافى الدخل من العائد 66.9 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 66.4 مليون خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.