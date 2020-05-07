بنك “saib” يضخ 10 ملايين جنيه ضمن المبادرة القومية لاتحاد بنوك مصر لمواجهة “كورونا”

شدد على أهمية المبادرة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة الجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ودعم ومساندة العمالة المتضررة من الأحداث الراهنة

قام بنك saib ، بضخ 10 ملايين جنيه عبر انضمامه كمشارك رئيسى ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19).

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على المشاركة في تعزيز دور الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في مساندة الدولة للتغلب على أزمة فيروس كورونا الحالية.

كما قام البنك بفتح حساب موحد رقم 2030 تحت مسمى حساب الطوارئ والأزمات لتلقي الإيداعات والتبرعات من الأفراد والشخصيات الاعتبارية بجميع فروع البنك والإعلان عن الحساب على كافة قنوات التواصل لدى البنك.

وقال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib : “تعتبر المشاركة في هذه المبادرة جزء من ضمن خطة البنك لمساندة الفئات المتضررة من الأزمة الراهنة، وإيماناً منا بالمسئولية في الوقوف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث”.

وشدد على أهمية المبادرة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة الجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ودعم ومساندة العمالة المتضررة من الأحداث الراهنة.

ومن أجل أن يكون للعاملين بمصرفنا دور ومشاركة حقيقية لتقديم المساعدة، أشار “الخولي” إلى فتح باب التبرع كمبادرة تطوعية اختيارية لصالح الأسر المتضررة من فيروس كورونا وذلك بالتبرع بأجر يوم عمل من الأجر الأساسي لمن يرغب لفترة ثلاثة شهور مقبلة على حساب مساعدات أزمات وطوارئ 2030.

كان اتحاد بنوك مصر قد أعلن عن التبرع بمبلغ 700 مليون جنيه لصندوق الطوارئ لإعانة العمالة الموسمية المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” والذي يقدم الإعانة للعمالة الأفراد فقط وليس للشركات. وقال البيان إنه تم تقسيم البنوك إلى عدة فئات، طبقاً لحجم الأرباح لكل بنك.

وفي هذا الصدد، أكد “الخولي” أنه مما لا شك فيه أن العمل الجماعي وتكامل وتنسيق مساهمات القطاع المصرفي في هذا الخصوص سوف يكون له أثر عظيم في تعبئة الموارد، مما سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز قدرتنا على مساندة وطننا العزيز للتغلب على تلك الأزمة، وأشاد بأهمية دور الجهاز المصرفي الرائد في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في مثل تلك الأزمات.

جدير بالذكر أن بنك saib اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع توجه البنك المركزي والدولة لمواجهة الفيروس، وحرصاً على سلامة موظفي وعملاء البنك. كما امتثل البنك لكافة التعليمات التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً.