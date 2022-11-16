بنك saib يصل بمحفظة القروض إلى 30.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر

ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية في بنك saib فى 30 سبتمبر 2022 لتصبح 30.8 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ 26.6 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2021 بنسبة قدرها 16% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022.
وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء في بنك saib بالعملات الأجنبية فى 30 سبتمبر 2022 بنسبة 12% لتصبح 536 مليون دولار أمريكي مقارنة 477 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2021، وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الأعمال.
وسجل إجمالى الودائع بالعملة المحلية فى 30 سبتمبر 2022 53 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ 48.8 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 9% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022.
وبلغ إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى 30 سبتمبر 2022 حوالي 960 مليون دولار أمريكى مقارنة بـ 854 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 12%.
كما بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 57.5% فى 30 سبتمبر 2022 مقارنة 54.7% في 31 ديسمبر 2021.
وتم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 زيادة شبكة فروع بنك saib بافتتاح ثلاثة فروع (فرع لبنان بالمهندسين – فرع شبين الكوم – فرع كفر الشيخ) ليصبح عدد الفروع 38 فى نهاية سبتمبر 2022.