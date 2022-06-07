بنك saib يصل بشبكة فروعه إلى 36 فرعا

افتتح بنكsaib، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي، فرعه الجديد بشارع لبنان- القاهرة ليصل إجمالي فروعه إلى 36 فرعًا تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية. وقال البنك، في بيان له: يأتي ذلك انطلاقًا من خطط البنك وإستراتيجيته الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي بمختلف المحافظات وتوسيع قاعدة عملائه الراغبين في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأوضح طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن إستراتيجية البنك تهدف إلى تطوير وتحديث شبكة الفروع لتشمل تجهيز الفروع وتزويدها بجميع الإمكانيات وفقًا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًّا، والتى توفر لعملاء البنك الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية المتميزة، الأمر الذي يتواكب مع هوية البنك المستحدثة.

وأشار إلى أن خطة التوسع التى ينتهجها البنك تستهدف إضافة فروع جديدة وتغيير مواقع فروع قائمة إلى مواقع أكثر تميزًا وتطوير الفروع القائمة، مما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين بمختلف الفئات من أجل دعم مبدأ الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتعزيزه وتطويره.

من جانبه أشاد عمرو عطا الله، نائب العضو المنتدب، بالمظهر الخاص بالفرع عقب إنشائه وفقًا للهوية المؤسسية الجديدة والذي يجمع بين حداثة التصميم واستخدام تكنولوجيا حديثة لاستقبال العملاء،

وتعريفهم بمنتجات البنك عن طريق شاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك، وتسهيل الحصول على خدمة الإنترنت البنكية، وكذلك تم تجهيز الفرع بأحدث أجهزة ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أن الفرع يضم مجموعة من الكفاءات المصرفية بما يتواكب مع هوية البنك داخل السوق المصرية.

وصرح عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، بأن خطة تطوير فروع بنك saib تشمل عدة محاور هي: التوسع الجغرافي، افتتاح فروع جديدة، تطوير الفروع القائمة،، إعادة افتتاحهم بالهوية الجديدة، إعادة نقل بعض الفروع.

وأضاف موضحًا: “نستهدف إضافة فروع أخرى سيتم افتتاحها، خلال العام الحالي، في مختلف المحافظات، منها شبين الكوم وكفر الشيخ،

والتي نحرص على اختيار أماكنهم طبقًا لمعايير دقيقة؛ يأتي في مقدمتها الموقع والشريحة المستهدفة من العملاء. كما قمنا مؤخرًا بنقل فرع المساحة وفرع الأقصر والذي تمّت إعادة افتتاحها بالهوية الجديدة أيضًا، بالإضافة إلى خطة التجديد الكامل لبعض الفروع بالهوية الجديدة”.

وأشار إلى أنه سيتم إضافة عدد 5 فروع أخرى، وأيضًا التوسع الجغرافى في ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 165 ماكينه قبل نهاية العام.