بنك saib يشارك في فعاليات الملتقى التاسع للتوظيف «شغلني»

شارك بنك saib في فعاليات الملتقى التاسع للتوظيف “شغلني”، بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي تتيح آلاف فرص العمل للشباب خلال الملتقى .

حسابات نشاط اقتصادي

وشارك البنك بفتح حسابات نشاط اقتصادى بإجراءات العناية المبسطة للمرتددين على الملتقى معفاة من مصاريف فتح الحساب والاشتراك فى باقات الخدمات البنكية، مجانا.

تهدف المشاركة إلى الوصول لقطاع النشاط الاقتصادي وفتح حسابات جديدة تماشيا مع سياسات البنك المركزى أثناء فترة فاعليات الشمول المالي، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة المعرفة المصرفية لقطاع النشاط الاقتصادي.

بنك saib

وينظم البنك عدة فعاليات لتعزيز الشمول المالي خلال اليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من 1- 15 ديسمبر 2022 تحت رعاية البنك المركزى، ويقدم العديد من العروض والمميزات بهدف تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي، علاوة على عمل البنك على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.