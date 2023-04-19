بنك «saib» يشارك في اليوم العربي للشمول المالى بمزايا وعروض مجانية

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في الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، خلال الفترة من 1 حتى 15 أبريل الحالى، تحت رعاية البنك المركزي.

ويقدم البنك باقة متنوعة من الخدمات البنكية، بالإضافة إلى العديد من العروض والمميزات الرمضانية وجوائز قيمة.

جدير بالذكر أن البنك يعطى اهتماما بفئة الشباب، إيماناً بأنهم شركاء أساسيون في التنمية والتطوير، كما ينتهج البنك خطة لدعم الشمول المالي لتغطية المناطق النائية والوصول إلى الفئات المهمشة، حيث قام البنك بتفعيل أكثر من منتج لدعم الشمول المالي، مثل المحفظة الذكية الخاصة بالبنك، وأيضاً إصدار بطاقات مسبقة الدفع.

ويساهم التحول الرقمي والذي يدعو له البنك المركزي في دعم الشمول المالي. لذا، يقوم بنك saib بالتركيز على تقديم وتطوير المنتجات الرقمية، علما بأن البنك قام بطرح منتجات متنوعة لاستهداف فئات مختلفة من المجتمع لدمجهم في القطاع المصرفي وتوعية الجمهور عن طريق الفروع ومواقع التواصل الإجتماعي ضمن فعاليات الشمول المالي السابقة، وذلك بهدف تحفيز العملاء على فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد .

ويتواجد البنك في عدة أماكن لفتح حسابات وإصدار بطاقات الخصم المباشر، وإصدار إسورة الدفع الذكية، وفتح حسابات الشباب، والترويج للمنتجات البنكية، بالإضافة إلى توزيع هدايا، كما يهتم بشرائح مختلفة في المجتمع، مثل محدودي الدخل والمرأة والشباب وغيرهم، مما يساهم بشكل كبير في الاستقرار المالي، وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي للدولة.