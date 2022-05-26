بنك saib يستعرض مفهوم الشمول المالي وأهميته في تحسين مستوى معيشة محدودي الدخل

كثف بنك saib نشاطه ضمن مبادرة “حياة كريمة” تحت رعاية البنك المركزي المصري، واستمر في عقد ندوات تثقيفية مالية ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية المخطط لإقامتها في عدة مراكز في محافظات مختلفة والتي تشملها المبادرة مثل الدقهلية، الغربية، الأقصر، دمياط والإسكندرية، كان آخر هذه الندوات في الوحدة المحلية لقرية الشويك الشرقي التابعة لمركز الصف ومركز مجلس مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة.

تم خلال الندوة استعراض مفهوم الشمول المالي وأهميته في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضا التسويق لمنتج saib Mobile Wallet الذى يناسب مختلف شرائح العملاء.

بنك saib يقوم بتوعية سكان القرى بالمبادرات والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة بالإضافة إلى مزايا إضافية للحاصلين على قروض متناهية الصغر خلال هذه الفترة، وذلك بالتعاون مع شركة تساهيل وهي إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتواجدة في هذه القرى.. كما تستهدف هذه الندوات استعراض البرامج التمويلية والمصرفية لتحقيق الشمول المالي.

تأتي مشاركة البنوك في مبادرة حياة كريمة تحت رعاية البنك المركزي من خلال عدة أنشطة يتم تنفيذها في القرى التي تشملها المبادرة لتحقيق أهدافها الرئيسية وذلك من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي لتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدى التجار لتحفيز الدفع الإلكتروني ونشر الخدمات الرقمية، وكذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذه القرى. هذا، بالإضافة إلى تقديم البنوك لأنشطة التوعية والتثقيف المالي للمواطنين .