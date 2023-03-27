بنك «saib» يزور مركز أسوان للقلب لمتابعة آخر التطورات

استقبل يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023، مجدي يعقوب طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ل

مركز أسوان للقلب

وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع لمتابعة آخر التطورات، التي تمت في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة حيث يعد بنك saib من البنوك الداعمة للمركز.

وعبر طارق الخولي عن إعجابه بمركز أسوان للقلب والدور الرائد الذي يقوم به المركز كأحد أكبرالمؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية المجانية لمرضى القلب والأوعية الدموية، وعن الفريق الطبي المميز والدور الكبير الذي يقوم به المركز في علاج مرضى القلب.

وأعرب عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب بإتاحة خدمات طبية لمرضى القلب بالمجان، مؤكداً على أهمية دور البنك في دعم جميع المؤسسات الطبية المثيلة ترسيخاً لمبدأ التنمية المستدامة .

وقد توجه البروفيسور مجدي يعقوب بالشكر لبنك saib على جهود البنك والمساهمة في تحقيق حلم إنشاء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة وأعرب عن امتنانه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الاقتصادية في دعم الأنشطة الخيرية لتوفير الرعاية لجميع فئات المجتمع .

وشملت الزيارة جولة في أقسام المركز المختلفة وتم خلالها التعرف على الآليات المتعلقة باستقبال المرضى وعلاجهم وحجم العمليات .



وأعرب عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع عن سعي البنك الدائم؛ لمساندة المؤسسات الوطنية الرائدة بشتى الطرق ودعم جهود التنمية داخل المجتمع و أكد على حرص بنك saib على دعم القطاع الطبى المصرى والذى شهد تطورات عديدة على مدار السنوات الماضية.