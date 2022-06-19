بنك saib يرفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية إلى 14% شهريا

قرر بنك saib رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، ليصل العائد إلى 13.50% ربع سنوى و 14% شهريا ، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 2% مؤخرا وطرح البنوك شهادات مرتفعة العائد.

ويستفيد من الشهادة العملاء الجدد أو الذين انتهت آجال شهادتهم القائمة ويرغبون في إعادة تجديدها في الشهادة مرتفعة العائد، أما العملاء المكتبيين في الشهادات قبل رفع الفائدة فسيحصلون على العائد القديم حتى انتهاء آجال شهاداتهم.

تصدر الشهادة بقيمة 5000 جم ومضاعفتها وبدون حد أقصي، إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقا لسياسة البنك للإقراض.