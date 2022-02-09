بنك «Saib» يرفع رأس المال المرخص به إلى 350 مليون دولار

وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأس المال المرخص به والموافق عليه من البنك المركزي المصري إلى 350 مليون دولار بدلا من 200 مليون دولار.

وأفاد البنك، أن المجلس وافق أيضا على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 7.5 مليون دولار.

وأوضح أن الزيادة تتم عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ 19 مارس 2020 من خلال اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2019.

وأضاف أن هذه الأسهم موزعة على عدد 7.5 مليون سهم وتمثل نسبة 5% من رأس المال المدفوع، مشيرا إلى أن الأسهم توزع على المساهمين كل بقدر حصته في رأس المال المدفوع بما يوازي عدد واحد سهم مجاني لكل 20 سهما.