بنك saib يرعى معرض توظيف أصحاب الحرف والأعمال اليدوية

أبرم بنك saib بروتوكول تعاون مع الشركة الناشئة “شغلني”؛ بهدف مساندة المسجلين على موقع شغلني في الحصول على خدمات saib البنكية وعروضه المستمرة.

يأتي ذلك ضمن خطط البنك المستمرة لدعم الشركات الناشئة وتعزيزًا لمبدء الشمول المالي؛ عن طريق جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من العمال والفنيين للاستفادة من خدمات البنك المختلفة.

جهود بنك saib

وفي هذا الإطار، قام البنك برعاية معرض “شغلني” المقام في دون بسكو – روض الفرج، وهو معرض يقام بشكل دوري، ويسهم في دعم فئات أصحاب الحرف والأعمال؛ لتقديم فرص عمل جديدة بمرتبات مجزية، إضافة إلى العديد من المميزات، ما يعمل على تحسين المستوى المعيشي لتلك الفئات (فئة أصحاب الحرف والأعمال).

شركة «شغلني»

يُشار إلى شركة “شغلني”، نجحت، خلال السنوات القليلة الماضية، في تشغيل الآلاف من راغبي العمل من الجنسين، ومن جميع المؤهلات والتخصصات؛ عن طريق تقديم أحدث فرص العمل المتاحة في السوق المصرية من كبرى الشركات في مصر عبر ملتقيات التوظيف والمنصة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة المباشرة وأكشاك شغلني الإلكترونية، ودليل وظائف شغلني بنسختيه المطبوعة والرقمية.

أرباح البنك

حقق بنك saib صافي ربح بلغ 16 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 79%.

بلغ صافى الدخل من العائد 66.9 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 66.4 مليون خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.