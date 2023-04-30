بنك saib يدعم كلية طب قصر العيني بـ3 ملايين جنيه

وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، قسم طب وجراحة العين، في إطار مجهودات البنك المستمرة في مجال المسئولية المجتمعية وخلق القيمة المضافة في المجتمعات التي يعمل بها.

ويتضمن البروتوكول قيام بنك saib بدعم كلية طب القصر العيني؛ من خلال التبرع بمبلغ 3,000,000ج.م للمساهمة في تقديم خدمة جراحات العيون التي يقدمها القصر العيني مجانا للمواطنين.

وأقيمت مراسم التوقيع في مقر بنك saib ووقع البروتوكول طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك sai ، منال المصري عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور حسام صلاح مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة ويحيى صلاح الدين رئيس قسم طب وجراحة العين وهاني حمزة استاذ طب وجراحة العيون وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع وفريق عمل التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك.

وأعرب طارق الخولي عن سعادته بالتعاون مع أكبر وأعرق كليات الطب بالعالم العربي، مؤكدًا على أهمية الدعم لأكثر القطاعات احتياجًا في الدولة وهو قطاع الصحة، والذي يتماشى مع استراتيجية البنك الحالية التي تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم إلى عدد كبير من المواطنين في أكثر المجالات احتياجاً، مثل الصحة، الأمر الذي يساهم في تطوير وتحسين مستوى الحياة والمعيشة لهم.

وأضاف أن البنك على المشاركة في دعم جهود التنمية المستدامة للدولة وخلق القيمة المضافة داخل المجتمع.

وتقدمت منال المصري عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بالشكر للبنك على دعمه مؤكدة على التعاون المثمر بينه وبين الكلية، مشيرة إلى دور

المستمر في مشاركة ودعم الأنشطة، التي تقوم بها الكلية.