بنك «Saib» يحقق 16 مليون دولار صافي أرباح خلال 6 أشهر

كشفت ملخص نتائج أعمال بنك saib عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 79% على أساس سنوي لتصل إلى 16.005 مليون دولار نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 8.951 مليون خلال الفترة المناظرة لها بالعام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال البنك وصول صافي أرباح البنك قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة إلى 24.362 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 24.477 في فترة المقارنة له بالعام الماضي.

على الجانب الآخر تراجعت الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 3.529 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.960 مليار نهاية ديسمبر السابقة له، كما انخفضت قروض العملاء بنسبة 1% لتصل إلى 2.156 مليار دولار نهاية يونيو، مقارنة مع 2.181 مليار دولار نهاية ديسمبر 2021.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو الماضي على زيادة رأس المال المصدر لبنك saib من 150 مليونًا إلى 157.5 مليون دولار.

ما وافقت لجنة قيد الأوراق بالبورصة المصرية في يوليو على زيادة رأسماله المرخص به ليصبح 350 مليونًا بدلاً من 200 مليون دولار.