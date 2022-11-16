بنك saib يحقق صافي ربح 26.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر

حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “saib” صافي ربح بلغ 26.5 مليون دولار أمريكي، المعادل لمبلغ 517.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقابل 14.2 مليون دولار أمريكي، المعادل لمبلغ 222.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 87%.

صافي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

فى حين بلغ صافي الربح قبل الضرائب 38.9 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقابل 36.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 6%.

وبلغ صافى الدخل من العائد 105.8 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2022 مقابل 100.4 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 بنسبة نمو قدرها 5 %

وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 19٪ فى 30 سبتمبر 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، ليبلغ 16.4 مليون دولار أمريكى فى 30 سبتمبر مقابل 13.8 مليون دولار أمريكى فى نهاية سبتمبر 2021 .

كما بلغ صافى دخل المتاجرة 9.96 مليون دولار أمريكى فى 30 سبتمبر 2022 مقابل 4.94 مليون دولار أمريكى فى نهاية سبتمبر 2021.

وقام البنك خلال التسعة أشهر من عام 2022 بتدعيم مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 15.2 مليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 14.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021.