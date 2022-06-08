«بنك saib» يحقق صافي أرباح 7.68 مليون دولار بنهاية مارس 2022

حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib صافي ربح بلغ 7.68 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل 5.25 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 46%.

وبلغ صافي الدخل من العائد 31.6 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية 31 مارس 2022 مقابل 33.1 مليون دولار أمريكي، خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.

ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 61.8٪ في 31 مارس 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى إرتفاع أتعاب وعمولات قروض التجزئة وكذلك عمولات التجارة الخارجية من الشركات.

كما إرتفع صافي دخل المتاجرة بنسبة 187.7٪ فى 31 مارس 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، متأثرا بزيادة أرباح النقد الأجنبي.

قام البنك بتدعيم مخصص خسائر الاضمحلال بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي بنهاية مارس 2022 مقابل 5 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021.

ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية في 31 مارس 2022 لتصبح 28.8 مليار جنيه مصري، مقارنة 26.8 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 2 مليار جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022، وقد تركزت تلك الزيادة فى كل من قطاع ائتمان الشركات وقطاع التجزئة، فى حين ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية فى 31 مارس 2022 بنسبة 3.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

كذلك شهد إجمالي الودائع بالعملة المحلية انخفاض طفيف قدره 2% في 31 مارس 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، أما الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهدت ارتفاع قدره 4% فى 31 مارس 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

كما بلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 58.8% في 31 مارس 2022 مقارنة 55.1% في 31 ديسمبر 2021، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 14.47% في 31 مارس 2022.