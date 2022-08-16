بنك saib يحقق صافي أرباح 16 مليون دولار خلال النصف الأول

حقق بنك saib صافي ربح بلغ 16 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 8.95 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 79%.

بلغ صافى الدخل من العائد 66.9 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 66.4 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.

ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 25٪ فى 30 يونيو 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، ليبلغ 10.9 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو مقابل 8.7 مليون دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2021 .

كما ارتفع صافى دخل المتاجرة بنسبة 125٪ فى 30 يونيو 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، متأثرا بزيادة أرباح النقد الاجنبى والمتاجرة بأدوات الدين ، حيث سجل صافي دخل المتاجرة 7.53 مليون دولار في 30 يونيو 2022 مقابل 3.34 مليون دولار في نهاية يونيو 2021.

قام البنك بتدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 7.6 مليون دولار بنهاية يونيو 2022 مقابل 9.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية في 30 يونيو 2022 لتصبح 30.8 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ26.8 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2021 بنسبة 15% خلال الستة شهور الأولى من عام 2022،

كذلك ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية فى 30 يونيو 2022 بنسبة 9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الاعمال.

سجل إجمالي الودائع بالعملة المحلية زيادة قدرها 1% فى 30 يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، كما أن الودائع بالعملة الأجنبية شهدت ارتفاعا قدره 7% فى 30 يونيو مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 61.1% فى 30 يونيو 2022 مقارنة 55.1% فى

31 ديسمبر 2021.

وسجلت القروض غير منتظمة السداد نسبة قدرها 5,27% مع ضمان نسبة تغطية قوية بلغت 111,29% فى 30 يونيو 2022.

وتم خلال الستة أشهر الاولى من عام 2022 زيادة شبكة فروع البنك بإفتتاح فرع لبنان بالمهندسين ليصبح عدد الفروع 36 فى نهاية يونيو 2022.

وفي إطار خطة التطوير الرقمي التي ينتهجها البنك مواكباً للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي وتدعيما لخطط البنك المركزى المصري للشمول المالي، فقد تطبيق الانترنت البنكى لعملاء البنك من الشركات والمنشأت خلال شهر مايو 2022 .

وارتفعت نسبة التحول الرقمي واستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، حيث بلغ حجم مدفوعات الانترنت البنكى إجمالى 411 مليون جنيه مصرى نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 220% ووصل عدد المعاملات إلى 21.213 معاملة مقابل 7.319 معاملة في نفس الفترة بزيادة قدرها 190%.

كما بلغ حجم المدفوعات الحكومية إجمالى 3.4 مليار جنيه مصرى في 30 يونيو 2022 بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة سنة 2021، أما بالنسبة إلى عدد المعاملات بالمحفظة الإلكترونية فقد وصل إلى 2.1 مليون معاملة بإجمالى مبلغ 3.9 مليار جنيه مصرى نهاية يونيو 2022 مقارنة ب 170,551 معاملة بإجمالى مبلغ 154 مليون في نفس الفترة عام 2021.

جدير بالذكر أن بنك saib كان من أوائل البنوك التى أطلقت خدمة المدفوعات اللحظية IPN والتى تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل البنك المركزى المصرى بالتعاون مع شركة بنوك مصر. وبلغ حجم المعاملات التي تمت من خلال تطبيق أنستا باي للتحويل اللحظي 130 مليون جنيه مصرى حتى نهاية شهر يونيو 2022 .

كما تم تصنيف بنك saib كأفضل البنوك تطور في التحول الرقمي من قبل مجلة Global Brands العالمية، والتي تعتبر واحدة من أهم الكيانات المعروفة على مستوى العالم في مجتمع الأعمال والعمل المصرفي.

ويواصل البنك جهوده الهادفة لإفادة المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية، حيث قام بنك saib بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم الإفراج عن السيدات الغارمات. أما في مجال الصحة، قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مستشفى 57357 لدعم علاج أطفال السرطان، كما تبرع البنك بأجهزة غسيل كلوى إلى مستشفى الفاروق بالمعادي.

ويحرص البنك على دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال تقديم الدعم لهم في مختلف مناحي الحياة تحت مظلة المسئولية المجتمعية، لذا قام مؤخراً برعاية أبطال من ذوي الهمم والذين نجحوا فى عبور “بحر المانش”.

كما يظهر اهتمام البنك بدعم المجال الرياضي من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي يقوم البنك من خلاله بدعم مشاريع مختلفة للوزارة كان آخرها رعاية النسخة الثانية من برنامج “30 يوما تحدى رياضى افتراضى” والذي يشجع جميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يُناسبهم.

ويقدم البنك خدماته من خلال شبكة الفروع المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية وعددها 36 فرعا ومن خلال 109 ماكينات صراف آلي بالاضافة إلى موقعه الإلكتروني www.saib.com.eg .