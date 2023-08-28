بنك saib يحصل على جائزة النخبة لجودة العمليات من «جي بي مورجان»

حصل بنك saib على “جائزة النخبة لجودة العمليات لعام 2022” المقدمة من مؤسسة جي بي مورجان (JP Morgan) وذلك في فئة المدفوعات MT 103 بنسبة دقة 99.63%.

وتعد مؤسسة جي بي مورجان (JP Morgan) من أكبر البنوك عالميًا من حيث القيمة السوقية، كما أنه يمارس أعماله في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتأتي هذه الجائزة نتيجة لنجاح بنك saib في الحفاظ على المستوى المميز للخدمات والعمليات التي قدمها على مدار العام في مجال التحويلات المالية، والتي تعكس التزام البنك بمعايير رفيعة للجودة.

وتعكس هذه الجائزة جهود المستمرة واستراتيجيته لتقديم الخدمات المالية بأعلى معايير الجودة والدقة التزامًا من مصرفنا نحو عملائه.

واستلم الجائزة أحمد عصام رئيس قطاع المؤسسات المالية والتمويل المستدام ممثلًا عن بنك saib من سها علي، المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان (JP Morgan) في مصر وشمال افريقيا.

وأشار أحمد عصام إلى أن الجائزة هي نتيجة لتضافر كافة إدارات البنك وحرصها على أن يكون البنك في صدارة البنوك التي تقدم خدمات مالية عالية الجودة وبدقة متناهية.