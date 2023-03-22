بنك saib راعيًا لبرنامج «30 يوم تحدي رياضي افتراضي»

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق فعاليات النسخة الثالثة من برنامج “30 يوم تحدى رياضى افتراضى”، الذى تنفذه إدارة السياحة الرياضية بالوزارة؛ لتشجيع النشء، والشباب، وجميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يُناسبهم، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وجعل ذلك أسلوب حياة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة، مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع – بنك saib وعدد من قيادات البنك.

وتتنوع الألعاب الرياضية التى حددتها الوزارة للمشاركة في ” تحدي 30 يوم”، ما بين (الجري – المشي – الدراجات – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة “؛ حيث يُنفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب المشاركة به بمدة لا تتجاوز 30 يومًا، وينطلق بدءً من 23 مارس 2023.



أنشطة ورياضات

لفت وزير الشباب والرياضة فى كلمته إلى قيام الوزارة بتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج والأنشطة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية؛ من أجل نشر الرياضة داخل المجتمع على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة؛ تأكيدًا على دورها فى التكوين البدنى السليم للفرد، وزيادة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة.



تحدي رياضي افتراضي

أوضح أشرف صبحى أن فكرة برنامج “٣٠ يوم تحدى رياضى افتراضى”، جاء تنفيذها عام ٢٠٢٠م إبان جائحة كورونا؛ لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية المتعلقة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ البرنامج الذى لاقى مشاركة واسعة فى نسخته الأولى، ولأهميته فى التشجيع على ممارسة الرياضة.

وفى السياق ذاته، طالب وزير الرياضة بالعمل علي توسيع قاعدة الممارسين المشاركين فى هذا المشروع، وإتاحة الفرصة أمام الجميع سواء داخل مصر أو خارجها للمشاركة فى هذا البرنامج القومى لممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أهمية قياس تفاعل المشاركين بالبرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعى، والعمل على تطوير البرنامج بشكل مستمر لتحقيق أهدافه المرجوة فى تعزيز ممارسة الرياضة داخل المجتمع.





المسؤولية الاجتماعية في بنك saib

ومن جانبه أشار عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لـ بنك saib إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك في دعم الرياضة في مصر، لا سيما وأن القطاع الرياضى يعد واحدًا من أبرز القطاعات التى يحرص البنك على مساندتها لما تمثله من أهمية بالغة فى الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

أعرب عن سعادته لرعاية برنامج “30 يوم تحدى” للعام التالي على التوالي بعد النجاح الذى حققته الدورة السابقة والذي يأتى ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للبنك، و توجه بالشكر لجميع القائمين على مبادرة 30 يوم تحدى.



وأكد على دعم البنك المستمر لأنشطة وزارة الشباب و الرياضة تحت مظلة مساندة الخطط التنموية القومية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات و القطاعات والتي تساهم بدورها في خلق قيمة مضافة لدعم جهود الدولة داخل المجتمع المصرفي.

وأعلن عن استعداد البنك للتواجد في مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وفقا للمواعيد التي سيتم تحديدها من قبل الوزير ومسئولي الوزارة لعقد ندوات تثقيف مالي تنفيذا لدور القطاع المصرفي في نشر الوعي بالشمول المالي تحت مظلة البنك المركزي المصري .