بنك saib: بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

وقع ، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي بروتوكول لإنشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية بمحافظة الأقصر، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر، وتنفيذ محطة تنقية مياه بإستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بإعتبارها تقنية خضراء لا تستخدم أى مواد كيماوية في تنقية المياه.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى محافظة الأقصر، ورفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم .

التعاون بين بنك saib وشركة المياه والصرف الصحي بالأقصر ونادي روتاري 6 أكتوبر

وأشار طارق عبده،نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية لبنك saib، إلى أن:” هذا البرتوكول يعزز التعاون المثمر بين بنك saib وشركة المياه والصرف الصحي بالأقصر و نادي روتاري 6 أكتوبر ، ويعكس التزامنا المشترك تجاه الحفاظ على الموارد المائية وتوفير مياه نقية وصحية للمجتمع ، وسيكون هذا المشروع هو الأول من نوعه في المجال البيئي تماشياً مع خطة البنك التوسيعية في مجالات المسئولية المجتمعية مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك في محافظة الأقصر تزامناً مع إعادة افتتاح فرع الأقصر الجديد، ويعكس رؤية بنك saib في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية التي تعود بالفائدة على المجتمعات التي نعمل فيها، ونحن واثقون من أن هذا البرتوكول سيكون بداية لشراكة مستدامة ومثمرة بين جميع الأطراف المعنية، وسيساهم بشكل كبير في تعزيز جودة المياه وتحسين حياة المجتمع في محافظة الأقصر.”

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار مهمة الشركة بتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وانطلاقا من حرصها على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

وقال أيمن نزيه، محافظ المنطقة الروتارية، إن الروتارى منظومة موجودة منذ 118 عاما، وتهدف لخدمة المجتمع وتشجيع المستويات الأخلاقية السامية في الحياة وتعزيز النية الحسنة بين الناس، لتكون خدمة مياه الشرب واحدة من أهم الخدمات التى تسعد بتقديمها.