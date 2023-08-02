بنك saib يُسلم سبعة فائزين بالجنيهات الدهب

أعلن بنك saib عن أسماء الفائزين في السحب الربع سنوى على جوائز «حســـاب الدهب» والذي أجُري تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، حيث فاز سبعة عملاء بجائزة “اثنين جنيه دهب” لكل عميل وتم تسليم الجوائز في مقر البنك الرئيسي.

وقال البنك في بيان له “يعتبر هذا هو السحب الثاني منذ إعادة إطلاق حساب الذهب هذا العام ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى أربعة عشر فائز بجائزة “اثنين جنيه دهب” لكل عميل خلال هذا العام”.

و ساهم تطوير «حســـاب الدهب» والذي تم إطلاقه أول مرة عام 2019، في دعم خطة الشمول المالي التي يقودها البنك المركزى وزيادة عدد الفائزين سنوياً، حيث يتم إجراء بعض التعديلات على الحساب سنوياً لجذب المزيد من العملاء الجدد مع الحفاظ على أسم «حســـاب الدهب» والذي حظى بقبول جماهيري كبير خلال السنوات الماضية. «حســـاب الدهب».

يمنح «حســـاب الدهب» – وهو حساب جاري بالعملة المحلية جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك بالإضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد لتوفير المزيد من المزايا والخدمات لهم، وكذلك إعفاء العملاء من المصاريف الدورية على الحساب. هذا، ويقدم «حســـاب الدهب» فرصة فوز لعملائه بإجمالي 42 جنيه دهب عن طريق سحوبات كل ثلاثة أشهر بحد أدنى لدخول السحب قدره 10 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل، أو فرصة الفوز بـمليون جنيه وذلك من خلال السحـب السنوي بحد أدنى لدخول السحب يبلغ قدرة 20 ألف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل.