بنك QNB يوقع قرضا مع «كرم سولار» لشراء طاقة شمسية بقيمة 47 مليون جنيه

حصلت شركة كرم سولار العاملة بمجال الطاقة الشمسية على قرض بقيمة 47 مليون جنيه مصري ، من بنك قطر الأهلي الوطني QNB، وباستشارات من شركة إزدهار للاستشارات المالية ، لأول نظام ممول لشراء الطاقة الشمسية في مصر (PPA).

يأتي ذلك كجزء من المرحلة الثانية لتوسيع الشبكة الكهروضوئية لـ “كرم سولار” في مزرعة مجموعة “كايرو ثري أيه” للدواجن في الواحات البحرية بالجيزة في مصر.

الطاقة الشمسية

يساعد المشروع على زيادة نسبة استهلاك الطاقة المولدة من خلال الطاقة الشمسية وبالتالي زيادة حصة الطاقة الكهروضوئية في المشروع إلى 50٪ بالمشروع.

وقالت كرم سولار في بيان لها ان مشروع اتفاقية شراء الطاقة الأولى الممول من مصر للبطاريات الشمسية يُعد خطوة هائلة لقطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ، بالمشاركة مع QNB الأهلي في هذا المشروع.

وأضافت ان هناك اهتماما متزايدا من قبل المؤسسات المالية الراسخة لاستكشاف ودعم تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة. وأن هذا الإنجاز الجديد يعزز نشر حلول البطاريات في مصر وعبر المنطقة على نطاق أوسع بكثير”.

تتكون المرحلة الثانية من المشروع من إضافة نظام تخزين البطاريات ، الذي توفره شركة Sungrow العالمية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى توسيع سعة محطة الطاقة الشمسية الحالية .

واستبدلت كرم جزءًا كبيرًا من احتياجات مزرعة مجموعة “كايرو ثري أيه” للدواجن بالطاقة الشمسية، بما يتوافق مع التزام COP27 بتقليل إزالة الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNBALHLI ، ان البنك يساهم في دعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاعتراف بالدور الذي يمكن أن يساهم به مطورو الطاقة الشمسية المستقلون في السوق جنبًا إلى جنب مع شركات إنتاج الكهرباء الضخمة “.

وكانت المرحلة الأولى من الاتفاقية مع مزرعة مجموعة “كايرو ثري أيه” للدواجن، والتي وُقعت مع “كرم سولار” في عام 2020، وتضمنت إنشاء محطة شمسية خارج الشبكة في الموقع، لتزويد المزرعة بالكهرباء باستخدام شبكة من مولدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والديزل.

بينما تتكون المرحلة الثانية من المشروع بإضافة نظام تخزين البطاريات الشمسية والذي توفره شركة “Sungrow” العالمية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توسيع سعة محطة الطاقة الشمسية الحالية.