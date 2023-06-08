بنك «QNB» يوقع بروتوكول تعاون مع «مستشفى الناس» لدعم القطاع الصحي

وقع QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية “مستشفى الناس”.

ويهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية

يأتي ذلك انطلاقا من دوره الرائد في دعم المسؤولية المجتمعية بكافة قطاعاتها وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحديدا في القطاع الصحي.

بروتكول تعاون



وقام محمد بدير، الرئيس التنفيذي ل QNBالأهلي، وأيمن ممدوح محمد عباس أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء مؤسسة الجود بتوقيع بروتوكول التعاون بحضور عدد كبير من قيادات البنك والمؤسسة الخيرية.

و صرح محمد بدير “يأتي دعم قطاع الصحة في مصر على رأس أولويات البنك من خلال قطاع المسؤولية المجتمعية إيمانا منا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات في دعم المنظومة الصحية في مصر ومن هذا المنطلق بادرنا بتوقيع بروتوكول التعاون مع مستشفى الناس الخيرية، أحد المؤسسات الرائدة في العمل الخيري والذي نعتبره نقطة انطلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى عن طريق رعاية غرف المرضى وإمدادها بكافة احتياجاتها.”



من جانبه قال أيمن ممدوح محمد عباس، أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء مؤسسة الجود: “إن الاتفاقية بين QNB الاهلي ومستشفى الناس خطوة بناءة في مسار العمل الخيري وذلك لدورها الحيوي في تطوير غرف الإقامة للمريض ولما تقدمه من خدمة طبية سواء للمرضى الذين يتم تحضيرهم لإجراء العمليات الجراحية أو من يقضون فترة نقاهتهم بعد إجراء العمليات أو الإجراءات الطبية المختلفة. وتحرص مستشفى الناس على توفير غرف إقامة مجهزة بأعلى معايير الجودة بما يتناسب مع احتياجات المرضى ومرافقيهم وتعمل على راحة كل مريض بشكل مدروس، وتوفر مستوى عالي من الحماية ضد المخاطر والعدوى”.



