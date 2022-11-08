بنك QNB يرفع العائد على الشهادات الادخارية بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.25 %

رفع بنك QNB الأهلي العائد على شهادات الادخار الثلاثية “أوائل “QNB” ذات العائد الثابت لعائد تنافسي يبلغ 16% يُصرَف شهريًّا، و16.25% يُصرَف ربع سنوي، و17.25% يُصرَف سنويًّا، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه مصري، بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري لأول إصدار للشهادة.

ويمكن شراء الشهادة عن طريق فروع البنك المنتشرة في كل ربوع الجمهورية والتي تتجاوز 231 فرعًا، كما يمكن ربط الشهادة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة.

وتتيح هذه الشهادات إمكانية إضافة العائد لحساب بنك QNB الأهلي الجاري أو الحساب الجاري ذي عائد أو حساب التوفير.

كما يمكن إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين والقروض، مع إمكانية الحصول على قرض أو اصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار، بناءً على جدول استرداد الشهادات المعلَن.

تأتي هذه الشهادات مع مجموعة من المزايا الحصرية لعملاء أوائل QNB تشمل تخصيص مدير علاقات عملاء وميزة حجز المواعيد وأولوية إنجاز المعاملات المصرفية،

بالإضافة إلى خصم 50 % على إصدار دفاتر الشيكات، وتحصيل مجاني للشيكات المسحوبة على بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة الإلكترونية وإصدار مجانى لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان البلاتينية، مع الاستفادة من المزايا والعروض المميزة التي تمنحها لحامليها على المطاعم والتسوق والترفيه والسفر.

شهادات بنك QNB الأهلي

ويقدم بنك QNB الأهلي مجموعة من الشهادات الأخرى ذات العائد الثابت بالجنيه المصري بحد أدنى 1000 جنيه مصري للشهادة، والتي تناسب جميع شرائح العملاء،

حيث إنها تحقق عائدًا شهريًّا أو ربع سنوي أو سنويًّا يصل إلى 15.50% يُصرَف شهريًّا، و15.75% يُصرَف ربع سنوي، و16.75% يُصرَف سنويًّا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأوعية الادخارية التي تلائم مختلف الاحتياجات.

ويوفر البنك شهادات ادخار متوسطة الأجل بمدة 3 أو 5 سنوات تتيح عائدًا شهريًّا أو ربع سنوي متغيرًا تنافسيًّا يُحتسب على أساس سعر الكوريدور المُعلن من البنك المركزي المصري، إلى جانب شهادات ادخارية ذات العائد الثابت أو المتغير أو التراكمي، وبمدة تتراوح بين 3 و4 و5 و7 أو 10 سنوات.

منتجات مصرفية

ويسعى بنك QNB الأهلي انطلاقًا من دوره الرائد كأحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، لطرح منتجات مصرفية وخدمات مبتكرة تناسب كل احتياجات العملاء وتُواكب التطورات العالمية التي تحدث في الأسواق المحلية والعالمية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العملاء.