بنك «QNB» يحصد جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر لعام 2022

حصد بنك QNB الأهلي – إحدى الشركات التابعة لمجموعة QNB – جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر لعام 2022 من “ذا ديجيتال بانكر” خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم عن بُعد بحضور كبار رواد القطاع المصرفي العالمي.

تأتي هذه الجائزة كاعتراف دولي جديد بجودة الخدمات المالية التي يقدمها البنك ودوره في دعم الصناعة المصرفية ونجاح مبادراته الاستراتيجية في مجال تمويل الشركات والمشاريع، فضلاً عن ما حققه من نمو قوي في أدائه المالي.

وأعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن سعادته بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مكانته في دعم القطاع المصرفي بشكل عام وقطاع تمويل التجارة بشكل خاص عبر مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والبرامج المصممة للاستجابة للمتطلبات المالية للعملاء والمساهمة في تعزيز إدارة العمليات وتطوير الأعمال ذات الصلة بهذه الشريحة، إلى جانب تطوير منتجات بنكية مبتكرة تساعدهم على تنمية أعمالهم.

ويحرص البنك على تطوير حلول تمويل متنوعة تستهدف عملائه في قطاع الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز مكانته الرائدة كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص عبر دعم مختلف المبادرات المالية لاسيما في مجال الشمول المالي.

كما نجح البنك في تنفيذ خطة استباقية لتحقيق التحول الرقمي تعتمد على تطوير أحدث الحلول الإلكترونية المبتكرة لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء ومواكبة التطور الرقمي الذي يُعد من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي.

وتُكرم جوائز “ذا ديجيتال بانكر” للابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا المؤسسات المصرفية في المنطقة التي تقدم الخدمات المبتكرة للشركات والأفراد والتي تساهم في تطوير القطاع البنكي وتتميز بأدائها المالي القوي ونمو أعمالها.

ويتم اختيار الفائزين من قِبل لجنة من الخبراء البارزين والمتخصصين على المستوى الدولي وفقًا لمجموعة صارمة من المعايير.