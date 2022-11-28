بنك «QNB الأهلي» يوقع مذكرة تفاهم مع «فيزا» لإصدار بطاقته مصرفية صديقة للبيئة

وقع بنك QNB الأهلي مذكرة تفاهم مع شركة فيزا، لإصدار بطاقته المصرفية من مواد صديقة للبيئة تحت شعار “ Think Nature”، ليصبح من البنوك الرائدة في المنطقة التي تصدر هذا النوع من البطاقات، انطلاقا من دوره الرائد في دعم خطط الدولة والبنك المركزي نحو تشجيع الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو التوجه إلى الاقتصاد الأخضر.

صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي أنه: “منذ فترة، احتفلنا مع فيزا، كوننا أول بنك خاص يتجاوز إصدار أكثر من مليون ونصف بطاقة مصرفية في مصر، ونحن اليوم نحتفل بإنجاز هام آخر، حيث إن البنك ملتزم بكافة معايير الاستدامة والحوكمة في كافة قطاعات الأعمال، ولا سيما طرح المنتجات والخدمات المصرفية التي تعمل على دعم خطط الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لخفض الانبعاثات الكربونية ونشر ثقافة المحافظة على البيئة”، مضيفاً: “ومع تجاوز قاعدة عملائنا الأفراد 1.3 مليون عميل، أدركنا أن أقوى تأثير يمكن تحقيقه من خلال العمل عن كثب مع عملائنا من خلال منتجاتنا وخدماتنا الخضراء والمستدامة”.

ويدعم البنك مسيرة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث يقدم مجموعة من الحلول التي تخاطب كافة احتياجات المجتمع وخاصة المرأة والشباب. ونظرا لأن البطاقات هي اولي نقاط اتصال العملاء مع البنوك، فقد ركز البنك على جذب عملاء جدد من خلالها.

أضاف بأن البنك قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة فيزا، حيث سيتم تدريجياً استبدال المواد المستخدمة لإنتاج بطاقاتنا بمواد صديقة للبيئة معاد تدويرها، تحت شعار ” Think Nature”، وسيتم البدء ب “بطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية ” التي يستخدمها معظم حاملي بطاقاتنا لضمان وصولنا إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

وصرحت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر: “سعداء بالتعاون مع بنك QNB الأهلي في إصدار بطاقات صديقة للبيئة، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، بما يؤكد على حرص كافة المؤسسات والشركات على دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.”

وأضافت ملاك: ” لقد ارتفع الطلب على الدفع بطرق صديقة للبيئة، ووصل وعي المستهلك ورغبته في منتجات مستدامة إلى درجات غير مسبوقة في العالم كله، وتشير دراسات السوق المصري إلى أن 79% من المستهلكين يفضلون المنتجات الصديقة للبيئة، و59% يرون أن قضية التغيير المناخي أمر في غاية الأهمية. ويعد بنك QNB الأهلي أحد البنوك الرائدة في السوق التي تحرص دائما على استباق احتياجات عملائها”.

وكانت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قد أعلنت عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 مصر 2022، والتي عقدت خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو 197 دولة، وقد ناقش فيه المجتمع الدولي القضايا المتعلقة بتغير المناخ وكيفية الانتقال لاقتصاديات أكثر كفاءة واستدامة، كما يتيح المؤتمر فرصة للنظر في آثار التغيرات المناخية في أفريقيا.