بنك QNB الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع «مصر الخير» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وقع QNB الأهلي اتفاقية تعاون مع مؤسسة مصر الخير للعمل الخيري، وذلك بهدف دعم الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ووقع بروتوكول التعاون محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وبحضور عدد كبير من قيادات البنك والمؤسسة.

بنك QNB الأهلي والمسؤولية المجتمعية

وتعقيبا على توقيع البروتوكول، ثمّن محمد بدير هذه الشراكة والتعاون مع مؤسسة مصر الخير الرائدة، والتي تقوم بعمل جليل في

، موجهاً الشكر إلى الدكتور علي جمعة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة استكمال الجهود من خلال دعم البنك لهذه الشراكة المثمرة، لدعم الأنشطة المختلفة في مبادرة حياة كريمة.

وأكد الرئيس التنفيذي

، أن البنك يولي ملف المسئولية المجتمعية أهمية كاملة، ويضعه على أبرز أجندات واهتماماته، لما له من آثار إيجابية ينعكس صداها على جميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن البنك حرص منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير 2019 على المشاركة فيها، حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تستهدف تحسين حياة المواطنين بشكل كامل في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وإعادة تأهيل المنازل، وتسقيف البيوت، بجانب الاهتمام بذوي الهمم والشباب والمرأة، وإتاحة مشروعات صغيرة لتلك الفئات من أجل تحقيق عائد مدرا للدخل، وهو ما يساهم في تنمية الأسر والقرى تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

مؤسسة مصر الخير

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال توقيع البروتوكول، إن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة مصر الخير كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر، مع الدور الاجتماعي لبنك QNB الأهلي كمؤسسة مالية ضخمة، مؤكدا أن التعاون يعطي الأمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن تنمية الانسان هي المهمة الأساسية لمؤسسة مصر الخير، قائلا: “تنمية الإنسان هي التي أنجحت المؤسسة على مدى أكثر من ١٥ سنة للوصول إلى نتائج حقيقية على الأرض”، منوها إلى أن التعاون بين المجتمع المدني يتم من أجل الأمن المجتمعي ومن أجل فعل الخير، وبالتالي فهو مشروع طيب وخير ويقدم التعمير للناس ويقيم على الناس الحجة، وهكذا تعمر الأرض وهكذا نبني الإنسان والبنيان معا.

وأشار إلى أن تطوير المدارس ودعم التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للسيدات، والوقوف مع المرأة المعيلة، ودعم الكيانات الصحية وما يتم في حملة الشتاء وغيرها من المجالات، يعتبر بداية الغيث من هذا التعاون المثمر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في كلمته، أن بروتوكول التعاون يتضمن مشروع تطوير مدرسة الشهيد محمد عبد الرازق بعزبة الفشاشة التابعة لقرية أبو جلال، الإدارة التعليمية بشربين محافظة الدقهلية (حياة كريمة)، وتنفيذ مشروع دعم التمكين الاقتصادي في قرى مركز منية النصر، والذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات لتوليد الدخل من مشروعات تجارية – حرفية – خدمية، وذلك لتوفير دخل يوفر حياة كريمة للمستحقين عن طريق التعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ مشروع التدريب المنتهي بالتشغيل للسيدات، والذي يهدف إلى دعم تمويل تدريبات حرفية للمرأة المعيلة، وتنفيذ مشاريع مجمعة لهن بانتهاء التدريبات، وكذلك مشروع دعم الأجهزة التعويضية بمركزي (شربين ومنية النصر) بهدف دعم توفير أجهزة تعويضية وتلبية احتياجات ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الدكتور محمد رفاعي إلى أن بروتوكول التعاون يشتمل أيضاً على مشروع دعم الكيانات الصحية بمركز نبروه، والذي يهدف إلى دعم مستشفى نبروه المركزي بجهاز رسم عصب وعضلات، إضافة إلى مشروع دعم حملة شتاء (سكن ودفا 2023)، بهدف تسقيف عدد من المنازل في محافظات (بني سويف / الإسماعلية /أسوان /الغربية).