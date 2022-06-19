بنك QNB الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم وعلاج مصابي الحروق

وقع QNB الأهلي بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، والتي تعد أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويقوم البنك بمقتضى هذا التعاون بتوفير عدد من أحدث الأجهزة الطبية التي تمكن المستشفى من القيام بمهامها وتساهم في تخفيف الألم عن المرضى، إضافة إلى تجهيز غرفة كاملة بالمستشفى على أرقى النظم الطبية العالمية وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لدعم الناجين من مصابي الحروق.

ويأتي هذا التوقيع استكمالا لجهود بنك QNB الأهلى السابقة في التبرع لمؤسسة أهل مصر للتنمية لاستكمال مستشفى علاج الحروق في الأعوام السابقة ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من البنك إلى 5 ملايين جنيه، ليصبح بنك QNB الأهلي “الراعي البرونزي” لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق.

من جهته، أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، أن توقيع البروتوكول مع مؤسسة أهل مصر يعكس اهتمام البنك ودوره المحوري في دعم قطاع المسؤولية المجتمعية بكل مجالاته وفي مقدمتها المجال الصحي، حيث يلعب البنك دورًا بارزًا في تقديم جميع أشكال الدعم للنهوض بهذا القطاع الحيوي في مختلف التخصصات والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الطبية، مشيرًا إلى أن البنك لا تقتصر أهدافه على تقديم الخدمات المالية في السوق المصرية وإنما يراعي البعد الاجتماعي تجاه المواطنين في كل أنحاء الجمهورية بما يعكس رؤية البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام ومن بينها المساهمة في توفير حياة صحية جيدة للمواطنين.

وأشاد الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي بالدور المهم الذي تقوم به مؤسسة أهل مصر في هذا التخصص الدقيق ـ الوقاية من الحروق وعلاجها ـ والذي يعد أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً دعم البنك المتواصل ومساندته لهذا الصرح الطبي الذي سيحقق نقلة نوعية وطفرة في علاج وإنقاذ ضحايا حوادث الحروق مجانا، وهو ما يحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتعاون من أجل إتمامه على أكمل وجه.

ويواصل البنك جهوده في دعم الملف الصحي ضمن قطاعات المسؤولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بدعم عدد من المرافق الصحية كركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال سد النقص في المعدات الطبية ببعض المستشفيات التي تقدم خدمات مجانية للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إطلاق عدد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عدد من القرى بحافظات الصعيد.