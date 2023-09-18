بنك QNB الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية

وقع بنك QNB الأهلي، بروتوكول تعاون مع ؛ بهدف المساهمة في تجهيز الصرح الطبي.

وقال البنك في بيان إنه بموجب التعاون بين المؤسستين، سيتكفل البنك بتجهيز جناح انتظار الطوارئ بمبنى الشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية الطبية

ووقع بروتوكول التعاون محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، و تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، بحضور الدكتورة جيلان أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بهية، وطارق فايد نائب، الرئيس التنفيذي، و سامح بدري، الرئيس التنفيذي للعمليات، وليلى محمد حسن، مدير وحدة المسؤولية المجتمعية بالبنك، بالإضافة إلى عدد من قيادات البنك والمؤسسة.

وفي هذا السياق، صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة بهية يأتي في ضوء اهتمام البنك بقطاع المسؤولية المجتمعية، والمشاركة مع كافة المؤسسات الرائدة في دعم المنظومة الصحية والطبية في مصر من أجل المساهمة في التخفيف وعلاج المرضى، مؤكدا حرص البنك على استكمال الدور الذي بدأه مع بهية منذ تأسيسها حيث تعد أهم المؤسسات الطبية والتي تعالج مرضى سرطان الثدي، مشيدا بالجهود التي تبذلها المؤسسة في تقديم مستوى خدمة متميزة.



وأشار إلى أن الاهتمام بالقطاع الصحي تنعكس آثاره على مجتمع صحي ومتعافٍ قادر على المساهمة بشكل فعال في تطوير الاقتصاد، لافتا إلى أن QNB الأهلي يقوم بتطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصحي، مثل التأمين الصحي الميسر وتمويل المشاريع الطبية، وتقديم النصائح والاستشارات المالية للمنظمات الصحية والمستشفيات لتحسين كفاءتها وتنميتها.



يشار إلى أن المسؤولية المجتمعية جزأ لا يتجزأ من استراتيجية البنك للعمل في السوق المصرية لما لها من آثار إيجابية على مستويات قطاعات عديدة من أهمها التعليم والصحة والاستدامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب وهو ما يقوم به البنك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتوجيهات البنك المركزي المصري.