بنك «QNB الأهلي» يوقع اتفاقية مع «ونتورك إنترناشيونال» لدعم التحول الرقمي

وقعت شركة نتورك إنترناشيونال (نتورك) عقدًا لمدة 10 سنوات مع بنك QNB الأهلي لتوفير عمليات السداد وتقديم خدمات برمجة التطبيقات الداعمة لخطة تحول البنك الرقمية بعيدة المدى.

ويعد بنك QNB الأهلي بمصر شركة تابعة لمجموعة بنك قطر الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويمثل الاتفاق مع “نتورك إنترناشيونال” جزءًا من استراتيجية البنك الرقمية التي تهدف إلى تعزيز خدماته للعملاء وزيادة تواجد البنك في السوق المصرفي المصري.

ومع تطور أساليب السداد الخاصة بالمستهلك في منطقة شمال إفريقيا، تتيح خدمات “نتورك” لـ QNB الأهلي توفير حلول الدفع الرقمية بما يشمل حلول البطاقات الائتمانية والتجارية الإلكترونية التي تستقطب الجيل القادم من العملاء.

البنية التحتية الرقمية

يمكّن الاتفاق QNB الأهلي من الاستفادة بالبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها “نتورك إنترناشيونال”، فضلًا عن البروتوكولات الأمنية القوية والتي تجنب البنك الاستثمار المباشر في البنية التحتية اللازمة لمعالجة المدفوعات الإلكترونية.

ويتم الاستفادة من الخدمات التكنولوجية التي تتميز بها واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ “نتورك”، والتي تتيح لـبنك QNB الأهلي تقديم نظام متكامل من الخدمات الفرعية، بحيث تسمح بالتكامل المرن بين أي عدد من التطبيقات المتطورة، مع ضمان أقصى تدفق للعائدات النقدية خلال العشر سنوات القادمة.

بنك QNB الأهلي ودعم التحول الرقمي

و أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أنه من خلال الدور الريادي الذي يلعبه البنك في دعم التحول الرقمي وخلق سوق أقل اعتمادًا على المدفوعات النقدية، فإن البنك يثق في النمو السريع في مجال المدفوعات الالكترونية من خلال منصات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية الخاصة بـ “نتورك إنترناشيونال” لما أثبتته من كفاءة في هذا المجال.

وأضاف: “يتيح لنا التعاقد، الذي يمتد لفترة عشر سنوات، مجالًا واسعًا ل QNB الأهلي و”نتورك إنترناشيونال” من تحقيق كل الطموحات حيث أننا حريصون على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتطورة التي تتناسب مع تطلعات واحتياجات جميع عملائنا”.

ومن جانبه أعرب رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بـ “نتورك إنترناشيونال – إفريقيا” عن سعادته بهذا التعاون مع أحد أكبر المؤسسات المالية في مصر، والذي يعكس ترابط العلاقة والدعم المقدم لمسار البنك نحو التحول الرقمي التجاري.

وأوضح: “يمثل التعاقد نقطة انطلاق محورية في التعامل مع استثماراتنا في منطقة شمال إفريقيا، بالنظر إلى أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر الوطني الأهلي على مستوى قطاع البنوك في المنطقة، ونتطلع إلى زيادة قدراتنا فيما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتقديم الحلول التكنولوجية المناسبة والحرص دائمًا على رضاء العملاء”.

وتشمل الاتفاقية تقديم العديد من المنتجات البنكية المختلفة والتي لها تأثيرًا كبيرًا على تعاملات البنك التجارية تتم بواسطة البطاقات الائتمانية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسمح للبنك من توفير منتجات سداد متميزة لجميع العملاء.