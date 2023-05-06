بنك QNB الأهلي يوقع اتفاقية مع مدينة زويل لدعم الابتكار والتفوق العلمي

وقع بنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف رعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتقديم منح دراسية لعدد منهم، بما يعزز روح الابتكار لديهم.

ووقع البروتوكول محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، وعن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المدينة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسى، بحضور عدد من القيادات من كلا المؤسستين.



اتفاقية بنك QNB الأهلي

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دعم التميز العلمي والمساهمة في تخريج جيل من الطلاب ذوي كفاءة عالية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع تماشيًا مع الركائز الأساسية لأهداف البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وقطاع التعليم بصفة أخص.

وتساهم في تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى طلاب مدينة زويل، الذين ستكون لهم فرصة الاطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية خاصة تلك التي تستهدف فئة الشباب، إلى جانب ما يوفره بنك QNB الأهلي من تسهيلات للوصول بمنتجاته إلى جميع الفئات وما طوره من قنوات رقمية مبتكرة، تحقيقًا للشمول المالي وتسريع الوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وفق توجهات البنك المركزي المصري.



قطاع التعليم والبحث العلمي

وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن فخره بالتعاون مع مدينة زويل مؤكدا أن دعم البنك يعكس حرصه على الارتقاء بقطاع التعليم والبحث العلمي الذي يمثل حجر الأساس في بناء التنمية الشاملة وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ورئيس مجلس الإدارة، بجهود البنك في تعزيز منظومة البحث العلمي، مُشددا على أهمية المنح الدراسية التي سيقدمها البنك للطلاب المتوفقين في تعزيز روح المنافسة العلمية وقيم التفوق بينهم، بما يساهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة التطــورات الناشــئة علــى ســوق العمــل خاصــة فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول الرقمــي، وصولًا إلى اقتصاد قائم على المعرفة.