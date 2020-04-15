بنك QNB الأهلي يوزع أقنعة لحماية موظفيه من «كورونا»

أعلن بنك QNB الأهلي أنه قام بتوزيع غطاء كامل للوجه على موظفي الخزينة “التيلر”؛ للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال QNB الأهلي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها البلاد للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجدّ، اعتمد البنك استراتيجية دقيقة لضمان أمن الموظفين وسلامتهم.

وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين من الإصابة بالمرض.

كان البنك المركزي قد وجّه بتعليمات متتالية لتقوم البنوك بتوفير الأقنعة الواقية وغيرها من مستلزمات الحماية والتطهير للموظفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل التكدس في الفروع لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

كما سعت البنوك لتعزيز خدماتها المصرفية الإلكترونية وتوفير إمكانية الاشتراك فيها عبر الموقع الإلكتروني أو ماكينات الصراف الآلي؛ لتقليل حاجة العملاء للذهاب إلى الفروع.

ومؤخرًا أطلق QNB الأهلي، بالتعاون مع شركة فيزا، أول أسورة للدفع الإلكتروني في مصر لتمكين العملاء من الدفع اللاتلامسي.

عدد الإصابات في مصر

وحتى أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ نحو 2350 فردًا، منهم 160 حالة تم تسجيلهم أمس فقط.

ومن هذه الحالات 683 حالة تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، 514 حالة منها خرجت بالفعل من المستشفى، بينما على مستوى الوفيات بلغت، أمس، فقط 14 حالة، وإجمالي الوفيات 178 حالة.