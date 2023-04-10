بنك QNB الأهلي يوجه 25.25% من محفظته الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة

بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة من قبل بنك” QNB الأهلي” للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 25.25% متخطيًا مستهدف البنك المركزي في هذا الصدد والذي تحقق بالفعل في ديسمبر 2021.

وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة، حسب نتائج أعمال البنك، 0.041% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومي.



أرباح بنك QNB

حقق بنك QNB الأهلي صافي أرباح مجمعة بقيمة 4,715 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,507 مليار جنيه وبنسبة نمو 114% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 4,481 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول المجمعة، حسب نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2023، 525 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 بزيادة قدرها 42 مليار جنيه مقارنة مع ديسمبر 2022 وبنسبة نمو 9%.