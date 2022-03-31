افتتح بنك QNB الأهلي 3 مراكز أعمال جديدة في إطار استراتيجيته الرائدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال وذلك في مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومدينة دمياط الجديدة ومحافظة بني سويف، ضمن مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري لتصل إجمالي مراكز تطوير الأعمال إلى 5 مراكز تقوم بنشر الوعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة في مناطق الدلتا والصعيد باعتبارها المناطق الأكثر احتياجاً لهذه الخدمات.

كما تساعدهم في بدء مشاريعهم وتحويلها من فكرة إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، وتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والحصول على التراخيص وخدمات تيسير الحصول على التمويلات اللازمة وما يتبعها من خدمات التسويق والتنسيق مع المستثمرين بما يساعد أصحاب الاعمال الناشئة على نمو أعمالهم والتوسع في أنشطتهم.

وتم الافتتاح بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي وشريف لقمان- وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي وعدد من قيادات البنك المركزي المصري و QNBالأهلي.

من جهته صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن البنك يحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الخدمات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن الخدمات غير المالية باتت جزء أصيل من عمل البنوك حيث تسهم بشكل كبير في دعم المشروعات ورواد الأعمال وتعمل على ترجمة أفكارهم على أرض الواقع عبر حزمة من الخدمات المختلفة تتعلق برفع الوعي المالي والفني والمهني وتقديم كافة النصائح والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأكد محمد بدير، أن QNB الأهلي من أوائل البنوك التي شاركت بافتتاح تلك المراكز وحقق فيها نجاحات ملحوظة مكّنته من حصد المركز الأول ضمن البنوك المشاركة في المبادرة من حيث عدد الخدمات المقدمة منذ إطلاقها في 2019،

حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة اكثر من 26 الف خدمة بنهاية ديسمبر 2021، منها اكثر من 13 الف خدمة بوحدة خدمات كفر الشيخ و 13 الف خدمة بمركز خدمات المنصورة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تلك المراكز اكثر من 8 الاف عميل، فضلا عن مشاركة أخصائيين خدمات تطوير الأعمال بالبنك في نحو 35 ندوة ولقاء استهدفت نشر التوعية بخدمات برامج الشمول المالي، وريادة الأعمال.

وأشاد الرئيس التنفيذي للبنك بمبادرة رواد النيل التي تنفذها جامعة النيل الأهلية تحت رعاية البنك المركزي المصري حيث حققت تلك المبادرة طفرة حقيقية في عدد الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال انعكست آثارها على السوق المصري في خلق المزيد من فرص العمل، وتنمية مهارات الأفراد، بالإضافة إلى المساهمة الحقيقة في دعم ملف الشمول المالي والتحول الرقمي.