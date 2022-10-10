بنك QNB الأهلي يعلن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة خلال الربع الثالث من 2022

أعلن بنك QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح مجمعة 7,332 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 22%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 447 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 بزيادة قدرها 24% مقارنة بديسمبر 2021.

وفي تعقيبه على نتائج الأعمال، أشاد محمد بدير، الرئيس التنفيذي للبنك، بالأداء المتميز على مستوى النمو والربحية على حد سواء، والتي تحققت بالرغم من تداعيات ظروف الاقتصاد العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى نمو محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 30 مليار جنيه مصري بما يعادل نسبه 17% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 213 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 – وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصرية بحصة سوقية بلغت 5.83% في يونيو 2022 (طبقًا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ بنك QNB الأهلي على الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري نظرًا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين أستدامه النمو وزياده معدلات التوظيف، وهو ما أكده السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد – متقدمًا بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022.

وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.6% لتتخطي المستهدف من قبل البنك المركزي وهي 25%، وكذلك تعدت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف – 10%- لتسجل 10.7% بنهاية سبتمبر 2022.

وكشف محمد بدير أن محفظة ودائع العملاء ارتفعت إلي 376 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2022 – بزيادة 80 مليار جنيه مصري منذ بدء العام وبنسبة نمو 27% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.59% في يونيو 2022 (طبقًا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

معدلات التوظيف

أضاف الرئيس التنفيذي لـ بنك QNB الأهلي ، على استمراريه ريادة البنك فيما يخص معدلات التوظيف؛ إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.7% (في نهاية سبتمبر 2022) مقارنة بمتوسط 48.4% للقطاع المصرفي (في يونيو 2022 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وأكد على الأهمية التي يوليها البنك للتطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.18% فيما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 138% بنهاية سبتمبر 2022، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.8% متخطيًا الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5% ليدعم بذلك استمرارية قدرة البنك علي النمو.

خطط بنك بنك QNB الأهلي وسياساته

وأوضح أن مثل هذه النتائج الإيجابية تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

وأكد أيضًا الاهتمام الذي يوليه البنك نحو توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل فيما يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

دعم النمو الاقتصادي

وبرهن بنك QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحدًا من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معًا من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال مجموعة شركاته التابعة لتأمينات الحياة والتأجير التمويلي والتخصيم والتي يتم تقديمها من خلال شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.