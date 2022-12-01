بنك QNB الأهلي يعلن فوز عدد من عملائه بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم

أعلن بنك QNB الأهلي عن العملاء الفائزين برحلات لحضور فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر الحملة التي أطلقها البنك مؤخرًا بالتعاون مع فيزا، والتي تقدم للعملاء الأكثر استخداما لبطاقات بنك QNB الأهلي Infinite Visa /Visa Platinum/Visa Signature فرصة لحضور مباريات البطولة.

وتأتي الحملة في إطار تشجيع العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية، والتي بدورها تساهم في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي؛ حيث يحرص بنك QNB الأهلي على تقديم أفضل الخدمات لعملائه.

وكجزء من التجربة، سيحصل الفائزون على فرصة اصطحاب مرافق في الرحلة والاستمتاع ببرنامج كامل من الأنشطة بدءًا من رحلة الطيران الى الدوحة، إلى مقر الإقامة في فندق 5 نجوم، إلى جميع التنقلات لحضور الحدث الرئيسي والذي سيشمل حضور إحدى المباريات ثم أخذ رحلة الطيران للعودة لأرض الوطن، وذلك بالإضافة لخدمات الترحيب خلال الرحلة. كما سيحصل الفائزون على هدية بقيمة 400 دولار أمريكي والعديد من العروض والهدايا القيمة من البنك.

دعم الشمول المالي والتحول الرقمي

وفي هذا السياق، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ بنك QNB الأهلي، إن الحملة التي أقيمت مؤخرًا تستهدف تعزيز ودعم عملية الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم وتشجيع العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية، وجذب عدد كبير من العملاء للدخول تحت هذه المظلة وفق توجيهات البنك المركزي المصري، إيمانًا بالدور الذي يقوم به البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، معربًا عن سعادته بفوز العملاء في المسابقة ومتمنيا لهم قضاء وقت ممتع في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأكد محمد بدير على قيمة التعاون والشراكة مع VISA، مشددًا أن البنك يسعى لإطلاق عدد من المنتجات الرقمية والبطاقات التي توفر مجموعة من المزايا والخدمات الشاملة وتتيح تجربة مصرفية فريدة من نوعها لعملاء البنك حيث يعد رضا العميل أبرز المحاور التي يهتم بها البنك لتحقيق استراتيجيته في أن يكون الاختيار الأول للعميل.

شراكة بعيدة المدى

من جهتها، أعربت ملاك البابا، المدير العام لفيزا في مصر، عن سعادتها بهذه الشراكة مع أحد أكبر البنوك في القطاع الخاص المصرفي في مصر، مؤكده أن شراكة فيزا مع بنك QNB الأهلي هي شراكة متينة ومستمرة وبعيدة المدى.

وقالت: “نجحنا من خلال هذه الشراكة في تقديم خدمات فيزا لحلول الدفع ومنتجاتها المبتكرة لحاملي بطاقات QNB Visa من خلال مجموعة متنوعة وشاملة من بطاقات الائتمان مثل بطاقات Visa Platinum وVisa Signature؛ حيث تسهل بطاقة Visa Platinum عمليات الشراء المتنوعة بالإضافة إلى توفير مجموعة المزايا والفرص حول العالم، بينما توفر بطاقة QNB ALAHLI Visa Signature مزايا مصممة خصيصًا لنمط الحياة المحب للرفاهية بالإضافة إلى عدد من أنظمة المكافآت والهدايا الاستثنائية والمختلفة، والتي تأتي في إطار التزام فيزا بتمكين عملائها من الأفراد والشركات والبنوك والحكومات في أكثر من 200 دولة وفي مختلف المناطق حول العالم وضمان تجربة بنكية مميزة وشاملة”.

وأضافت ملاك البابا أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية فيزا في السوق المصرية التي تضمن التعاون الوثيق مع القطاع المصرفي، لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة والخدمات المتميزة لعملاء فيزا وحاملي بطاقاتها المختلفة.

ويحرص بنك QNB الأهلي على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة والتي تواكب التطورات العالمية والمحلية تلبية لاحتياجات العملاء وتماشيا مع أهداف وطموحات البنك في السوق المصرفي المصري بما يمتلكه من قدرات فنية وكوادر بشرية وإمكانات تكنولوجية تجعله الاختيار الأقرب للعميل.