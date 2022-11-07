بنك «QNB الأهلي» يعلن عن تقديم خدمات المدفوعات الدولية «SWIFT Go»

أعلن بنك QNB الأهلي عن تقديمه لأحدث الخدمات العالمية في مجال المدفوعات الدولية «SWIFT Go » بالسوق المصري بالتعاون مع مؤسسة السويفت العالمية.

سرعة تنفيذ تحويل المدفوعات الدولية



وأشار البنك إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى زيادة سرعة تنفيذ تحويل المدفوعات الدولية منخفضة القيمة من خلال شبكة البنوك المراسلة و المشتركة بتلك الخدمة و كذلك توفير الشفافية الكاملة بشأن التكاليف المرتبطة بتلك التحويلات مسبقًا، والذي سيكون لها أثر إيجابي لدى السادة العملاء من حيث توفير الوقت و التكلفة، حيث واجه بعض العملاء، خصوصاً عملاء الشركات الصغيرة والأفراد بعض التحديات عند إجراء المدفوعات الدولية منخفضة القيمة.

وصرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، أن إعلان المؤسسة عن كونها أول بنك في مصر تقوم بتقديم هذه المبادرة المبتكرة لتعزيز المدفوعات الدولية المقدمة لعملائنا وذلك ليس فقط لتسهيل أداء خدمات الدفع وتحويل الأموال عالميًا، ولكن أيضًا لدعم مبادرات الشمول المالي، حيث قام البنك بتنفيذ أول مدفوعة دولية في مصر من خلال الخدمة الجديدة بين مصر والصين من خلال مراسلنا

وأشار الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي:” يسعى البنك لتأكيد مركزه الريادي في عملية التحول الرقمي وخاصة في مجال المدفوعات و التي هي دائما موضع تقدير وثقة المؤسسات الدولية وذلك من خلال حصد العديد من جوائز التميز في هذا المجال”.