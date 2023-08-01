بنك QNB الأهلي يطلق باقة من المنتجات المبتكرة والقروض الميسرة للأفراد

أطلق بنك QNB الأهلي باقة من المنتجات المبتكرة للأفراد والتي تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية تلبية لاحتياجات العملاء المختلفة، ومن بين المنتجات التي تم إطلاقها برنامجاً جديداً يتيح الحصول على قرض بضمان تحويل القيمة الإيجارية للوحدات سواء التجارية، أو الإدارية أو الخدمية و احتسابها كدخل ثابت للعميل بأسهل إجراءات وأقل مستندات، حيث يتمتع العميل بفائدة مميزة، وتأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، ويتاح هذا البرنامج لأصحاب الوحدات الإدارية والتجارية والخدمية داخل مصر.

برنامج قرض الأطباء

وأطلق QNB الأهلي برنامجاً جديداً وهو «برنامج قرض الأطباء» والذي يتيح تمويلاً نقدياً وبطاقة ائتمانية لتحقيق ما تطمح إليه ، وقد صمم هذا المنتج خصيصا للأطباء بما يتماشى مع احتياجاتهم، حيث يتمتع الطبيب بفائدة تنافسية مميزة، وتغطية تأمينية مجانية على الحياة طوال مدة القرض بأقل المستندات وأسهل الإجراءات وأطول فترة سداد.

ويأتي ذلك تعزيزاً للدور الذي يقوم به البنك في مجال التجزئة المصرفية حيث بلغ عدد عملائه من الأفراد أكثر من 1.6 مليون عميل وبلغت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للأفراد أكثر من 48 مليار جنيه.

ويحرص QNB الأهلي على طرح منتجات مصرفية حصرية تناسب كافة الشرائح والعملاء وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المصرفية حيث يعتبر البنك من أبرز البنوك التي تنفرد بتقديم باقات متنوعة من خدمات التجزئة المصرفية المدفوعة بخبرة تمتد لأكثر من 45 عاما في السوق المصرفية وذلك من خلال شبكة متكاملة متعددة القنوات.