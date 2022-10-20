بنك QNB الأهلي يطرح شهادات إدخارية جديدة بعائد سنوي يبلغ 14% سنويًا

أعلن QNB الأهلي، أحد الشركات التابعة لمجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن طرح شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات مصممة خصيصاً لعملاء ” أوائل QNB” بعائد تنافسي يصل إلى 14% سنويًا يُصرف شهريًا.

شهادات ادخارية جديدة بعائد سنوي

وتتيح هذه الشهادات إمكانية إضافة العائد لحساب QNB الأهلي الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد أو حساب التوفير كما يمكن إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين والقروض، مع فرصة الحصول على قرض أو اصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة التي لا يقل سعرها عن 1000 جنيه مصري كحدّ أدنى يمكن مضاعفتها بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري لأول اصدار للشهادة.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار بناءً على جدول استرداد الشهادات المعلن.

وتأتي هذه الشهادات مع مجموعة من المزايا الحصرية لعملاء أوائل QNB تشمل تخصيص مدير علاقات عملاء وميزة حجز المواعيد وأولوية إنجاز المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى خصم %50 على إصدار دفاتر الشيكات، وتحصيل مجانى للشيكات المسحوبة على بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة الإلكترونية وإصدار مجانى لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان البلاتينية مع الاستفادة من المزايا والعروض المميزة التي تمنحها لحامليها على المطاعم والتسوق والترفيه والسفر.

ويقدم QNB الأهلي مجموعة من الشهادات الأخرى ذات العائد الثابت بالجنيه المصري بحد أدنى 1000 جنيه مصري للشهادة والتي تناسب جميع شرائح العملاء حيث أنها تحقق عائد شهري أو ربع سنوي يصل الى 13.75% ، بالإضافة الى مجموعة واسعة من الأوعية الادخارية التي تلائم احتياجاتهم .

كما يوفر البنك شهادات ادخار متوسطة الأجل بمدة 3 أو 5 سنوات تتيح عائد شهري أو ربع سنوي متغير تنافسي يُحتسب على أساس سعر الكوريدور المُعلن من البنك المركزي المصري، إلى جانب شهادات ادخارية ذات العائد الثابت أو المتغير أو التراكمي وبمدة تتراوح بين 3 ،4، 5, 7 أو 10 سنوات الذي يُصرف شهرياً.