بنك «QNB الأهلي» يصل بعدد بطاقاته المصدرة إلى 2 مليون بالتعاون مع «Visa»

كرمت شركة Visa العالمية بنك التابع لمجموعة QNB، بعد وصول عدد بطاقاته المصدرة إلى مليوني بطاقة، مما يعد تأكيدا على الدور الذي يلعبه البنك في السوق المصرية وتحقيق استراتيجية البنك المركزي نحو تعزيز عمليات الشمول المالي والتحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

الشمول والتحول الرقمي وجودة المدفوعات الرقمية

وقال البنك في بيان إن ذلك يأتي استمرارا لدوره الريادي في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة، وتعزيزا لملف الشمول والتحول الرقمي وجودة المدفوعات الرقمية، وتسلم التكريم محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي، من ملاك البابا مدير عام شركة Visa في مصر.

حضر مراسم الاحتفالية كل من طارق فايد مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في QNB الأهلي، وأيمن جمجوم رئيس القطاعات التجارية (التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، ونغم قنديل رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وعدد من أعضاء إدارة البنك والشركة.



وبهذه المناسبة، صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، أن البنك كان قد حقق نجاحا استثنائيا في قطاع التجزئة المصرفية وله السبق في إصدار البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة بالشراكة مع شركة Visa ، والتي تعد لاعبا رئيسيا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في مصر.

مؤكدا أن البنك يتطلع إلى القيام بدور أكبر والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة عبر البطاقات البنكية والتي تساهم بقوة في تحقيق نمو معدلات الشمول المالي والتحول الرقمي وفق توجيهات وأهداف البنك المركزي المصري، موضحا أن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم ولكنه يمثل نمواً وازدهاراً لأنظمتنا المالية والسياسات التي نتبعها واعترافًا بجهودنا المستمرة في توفير خدمات مصرفية متميزة وآمنة للجميع. كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لنا ويؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك دعم تلك الملفات.

وأضاف محمد بدير أن الشراكة بين QNB الأهلي وشركة Visa حققت العديد من النجاحات حيث وصل عدد البطاقات لأكثر من مليوني بطاقة (خصم مباشر ـ بطاقة ائتمانية ـ بطاقة مسبقة الدفع) مقدمة لكل من عملاء الأفراد وأصحاب الأعمال مع زيادة في محفظة البطاقات حيث بلغت نحو 1.9 مليار جنيه في الربع الثالث 2023 بمعدل نمو 75% عن آخر 3 سنوات، وفي خلال الثلاث أعوام السابقة طور بنك QNB الأهلي بعض من المنتجات القائمة بالإضافة الى إطلاق منتجات جديدة.

وأكد بدير، أن قطاع التجزئة المصرفية يشهد تطور ملحوظا ونمو متسارعا، حيث تجاوز عدد عملاء الأفراد 1.7 مليون عميل، وبلغت محفظة القروض بقطاع التجزئة المصرفية نحو 50 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023 بمعدل نمو بلغ 11% مقارنةً بنهاية العام الماضي.

من جانبها أضافت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا في مصر: “تمتد الشراكة بين QNB الأهلي وفيزا في مصر الى أكثر من 15 عام حققنا خلالها العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل مباشر في تطور المدفوعات الالكترونية في مصر، والوصول الى 2 مليون بطاقة هو نتيجة العمل الجاد على الابتكار والتطوير المستمر من جانب المؤسستين للارتقاء بتجربة العملاء في السوق المصرية”.

وأكدت نغم قنديل ، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، “أن QNB الأهلي نجح في القفز من مليون بطاقة إلي 2 مليون بطاقة في 5 سنوات، حيث قام بإطلاق العديد من المنتجات والبطاقات غير المسبوقة في السوق المصرية تناسب جميع فئات العملاء بمختلف اعمارهم والتي تتمثل في: بطاقة Visa infinite وVisa Signature الائتمانية التي صممت خصيصاً لعملاء أوائل QNB الأهلي، وإطلاق أسورة الدفع الإلكترونية مسبقة الدفع لأول مرة في السوق لتتيح خاصية الدفع contactlessكوسيلة دفع سريعة وآمنة، وتماشياً مع دور البنك لدعم الشمول المالي واستهدف شريحة الشباب، وسيعمل البنك على اصدار بطاقات جديدة ذات علامة تجارية مشتركة مع الجهات التعليمية لتستبدل بطاقة الهوية الجامعية للطلاب ببطاقة تعريفية ودفع إلكترونية في ذات الوقت.

كما أصدر QNB الأهلي مجموعة جديدة من بطاقات Visa Business البلاتينية الجديدة لأصحاب الاعمال والشركات، بالإضافة إلى بطاقات الخصم المباشر البلاتينية بالعملات الأجنبية، وتزامنا مع قمة المناخ واستمرارا لسلسلة الشراكات الناجحة مع Visa خلال مؤتمر COP 27.

وأصدر البنك بطاقات مصرفية من مواد صديقة للبيئة تحت شعار “Think Nature”، ليصبح QNBالأهلي أحد أهم البنوك الرائدة في السوق المصري لإصدار هذا النوع من البطاقات مما يؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.”