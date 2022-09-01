بنك QNB الأهلي يشارك في معرض «أهلا مدارس» ويوفر باقة من خدمات الدفع الإلكتروني

شارك بنك QNB الأهلي في معرض “أهلا مدارس” عن طريق تقديم باقة حصرية ومميزة من المنتجات وخدمات الدفع الإلكتروني التي يوفرها للعارضين والمستهلكين من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار خطة الدولة والبنك المركزي المصري لدعم منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ومشجعًا لاستخدام الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية.

ويوفر البنك من خلال مشاركته في معرض “أهلا مدارس”، خدمات متعددة ومتنوعة في مجال التحصيل الإلكتروني وقبول بطاقات “ميزة- ماستركارد- فيزا”،

إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وQRCODE من خلال أحدث أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS.

كما يعمل البنك على توفير التدريب اللازم والدعم الفني للعارضين “دون مقابل”، وإتاحة مركز للدعم الفني والتقني والتدريب من خلال الرقم 19703،

وإمكانية تزويد العارضين بماكينات دفع إلكتروني بأسعار تنافسية، مع فتح حسابات نشاط اقتصادي لهم بالمجان خلال فترة المعرض.

ويتيح البنك فتح مختلف الحسابات مجانًا للأفراد داخل المعرض ودون حد أدنى خلال فعاليات الشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري،

بالإضافة إلى توفير مجموعة متميزة من الباقات المصرفية التي تخدم الاحتياجات المتنوعة للعملاء متضمنة: باقة أجيالنا (من سن 7- 16 سنة) مجانًا،

عرض باقة الشباب YO! (من سن 16- 21 سنة) مجانًا مع إمكانية إصدار صورة الدفع الإلكترونية بخصم 50% على مصاريف الإصدار، باقة أهلا من سن 21 سنة مجانًا، باقة أصحاب المعاشات مجانًا.

كما يوفر البنك للزائرين إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية أساسية وتابعة مجانًا خلال فترة المعرض، كما يمكن تقسيط المصروفات الدراسية لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد لحاملي بطاقات QNB الأهلي الائتمانية.

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إن مشاركة البنك في معرض “أهلا مدارس” وتوفير حزمة متنوعة من البرامج المختلفة لخدمات الدفع الإلكتروني للعارضين والمستهلكين، تأتي في ضوء الحرص على دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري، والمساهمة في تسريع وتيرة الشمول المالي والتحول الرقمي،

وإتاحة المزيد من الخدمات المصرفية للجمهور من خلال تعدد وتنوع وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تنشيط السداد الإلكتروني منظومة متكاملة تنعكس بشكل إيجابي على الدولة والتجار والأفراد،

حيث تعمل على زيادة المتحصلات الإلكترونية للتجار، وتوفر الوقت والجهد والأمان بالنسبة للأفراد، وتدعم خطط الدولة في جذب الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاعات الرسمية.

وأكد محمد بدير أن QNB الأهلي له دور رائد في دعم وتنشيط السداد الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية وتعزيز فرص استخدام التكنولوجيا الحديثة واستقطاب عملاء جدد،

حيث حقق البنك قفزة في الإقبال على الاشتراك في خدمات الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول بشكل لم يسبق من قبل أدت إلى حدوث نمو في حجم المدفوعات الرقمية التي تمّت عبر جميع الوسائل الإلكترونية لتسجل 177.3 مليار جنيه بإجمالي عدد عمليات بلغ نحو 5 ملايين،

وسجلت المحفظة الإلكترونية للبنك نحو 4.3 مليون عملية بقيمة تجاوزت 1.8 مليار جنيه.