بنك «QNB الأهلي» يحقق 8.6 مليار جنيه صافي أرباح مجمعة بنهاية يونيو 2023

حقق

اجمالي أصول بنك QNB الأهلي

صافي أرباح مجمعة 8.665 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3.911 مليون جنيه وبنسبة نمو 82% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 8.212 مليون جنيه.

وقد بلغت إجمالي الأصول المجمعة 551 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه، مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 14%.

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 24 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلي 252 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 11% مقارنة بديسمبر 2022، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض%5.56 في فبراير 2023 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) ليكون البنك من أكبر البنوك الخاصة إقراضًا في مصر.

ودائع العملاء تحقق 13% معدل نمو

وبلغت

461 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 54مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 13% مقارنة بديسمبر 2022، مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.67 % في فبراير 2023 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

وبنهاية يونيو 2023، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 23.29%, فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 9.44% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومي.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.95% في نهاية يونيو 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 118.6% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.44% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

يتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.7% (في نهاية يونيو 2023) مقارنة بمتوسط 47.8% للقطاع المصرفي (في فبراير 2023 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.