حقق بنك QNB الأهلي صافي أرباح مجمعة 2.208 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، محققًا نسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة في 2021، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 2.040 مليار جنيه.

وبنهاية مارس 2022، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً 26.6% متخطيًا النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%, فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن حقق البنك الحد الأدنى في ديسمبر 2021, وأيضًا بعدما تخطي بالفعل النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والتي بلغت 11.3% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومي.

وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 198 مليار جنيه بزيادة 15 مليار جنية ونسبة نمو 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.96% في ديسمبر 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.91% في نهاية مارس 2022، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 142% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

بلغت ودائع العملاء 323 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2022 بزيادة 28 مليار جنية مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2021 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.59 % في ديسمبر 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

يتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.2% (في نهاية مارس 2022) مقارنة بمتوسط 48 % للقطاع المصرفي (في ديسمبر 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

بلغت إجمالي الأصول المجمعة 390 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2022 بزيادة قدرها 8% مقارنة بديسمبر 2021.

تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وبرهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة ك lQNBgAA لتأمينات الحياة و QNB AAللتأجير التمويلي و QNB AA للتخصيم ، وذلك عن طريق شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.