بنك «QNB الأهلي» يحقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 12.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

حقق بنك QNB الأهلي، بحسب أحدث قوائمه المالية، صافي أرباح مجمعة 12.524مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.193 مليون جنيه مصري، وبنسبة نمو 71% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 11.919 مليون جنيه مصري.

وبلغ إجمالي الأصول المجمعة 592 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 109 مليارات جنيه، مقارنة بديسمبر 2022، وبنسبة نمو 23%.

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 30 مليار جنيه، لتصل إجمالًا إلى 258 مليار جنيه، وبما يمثل نموًّا قدره 13% مقارنة بديسمبر 2022.

وبرهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة؛ كونه واحدًا من أكبر بنوك القطاع الخاص، من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع، والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام.

ويسعى البنك دائمًا في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معًا من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.