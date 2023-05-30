بنك QNB الأهلي يحصل على جائزة الرؤساء التنفيذيين للمساواة بين الجنسين

قدم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا جائزة الرؤساء التنفيذيين للمساواة بين الجنسين لـ

نسبة التمثيل النسائي في QNB

، وتقديرًا لجهود البنك الكبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، واستراتيجيته الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير كل سبل الدعم لتعزيز دورها في المجتمع،تسلم الجائزة محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي.







وتأتي الجائزة اعترافًا بنجاح البنك في دعم وتمكين المرأة، حيث حرص البنك على مدار السنوات الماضية على تبني برنامج يعزز المساواة بين الجنسين ويضمن التنوع والشمول داخل البنك، حيث أن نسبة التمثيل النسائي في QNB الأهلي تمثل نحو 40% تتنوع بين كافة المستويات الوظيفية في البنك، فبالإضافة إلى أن مجلس إدارة البنك يضم سيدتين في عضويته، فالمرأة تمثل عاملا رئيسيا من عناصر القوة والمهارة والاحترافية التي يتمتع بها البنك حيث تشغل العديد من المناصب القيادية في مختلف الإدارات وكرئيسات للقطاعات الهامة بالبنك، كما يراعي QNB الأهلي عددا من المبادئ التي تعمل على تسهيل الصعوبات التي قد تواجه المرأة في عملها من أجل تهيئة البيئة المناسبة لها للوصول إلى أعلى درجات السلم الوظيفي اعتمادا على تكافؤ الفرص.



وتجدر الإشارة إلى أن QNB الأهلي وقع على عدد من الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الأعمال، كما قام البنك بإعداد خطة واستراتيجية قائمة على محاور مختلفة، تهدف لدعم المرأة ورائدات الأعمال لزيادة التمكين المالي على مستوى الجمهورية مما يؤكد أن البنك ينتهج سياسة لدعم دور المرأة في كافة المجالات.



وشهدت فعاليات القمة التي أقيمت في شهر مارس الماضي تكريم عدد من قيادات الشركات المصرية بجوائز «الرؤساء التنفيذيين للمساواة بين الجنسين.. طريق التحول لنموذج جديد للمساواة»، تقديرًا لدورهم الكبير في الالتزام بتحويل بيئة الأعمال والمهنية نحو ثقافة قيادة شاملة للمساواة بين الجنسين.



وشارك في القمة عدد كبير من السادة الوزراء والمسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 امرأة يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية وأيضا الرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والاعلامية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من كافة محافظات الجمهورية .

