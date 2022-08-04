بنك «QNB الأهلي» يحصد جوائز مرموقة من «جلوبال بانكينج آند فاينانس»

حصد «QNB الأهلي» إحدى الشركات التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا 6 جوائز مرموقة من مؤسسة جلوبال بانكينج آند فاينانس «Global Banking & Finance Review» للعام 2022 في الفئات التالية: جائزة أفضل بنك للشركات، وجائزة أفضل بنك للخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، وجائزة أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد، وجائزة أفضل بنك لتمويل التجارة، وجائزة أفضل بنك لأنشطة الخزانة.

وتأتي هذه الجوائز كاعتراف دولي جديد بجودة الخدمات المالية التي يقدمها البنك ودوره الرائد في دعم الصناعة المصرفية ونجاح مبادراته الاستراتيجية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وما حققه من نمو قوي في أدائه المالي.

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن حصول البنك على هذه الجوائز يعد إنجازاً جديداً يعكس ريادة البنك في السوق المصرفية المصرية وحرصه على تقديم أفضل الخدمات للعملاء من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يُوليها أهمية خاصة نظراً لدورها الهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الجوائز تعكس نجاح البنك في تحقيق مستويات غير مسبوقة في مجالات متعددة وليس مجال أو قطاع واحد مما يدل على تنوع القطاعات وتميزها في البنك وتحقيقها لاستراتيجية البنك الرائدة، ومن بين هذه القطاعات، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت السقف الذي حدده البنك المركزي المصري لتصل إلى 26.7%، وما حققه البنك من نمو في حجم عمليات تمويل التجارة الداخلية في الوقت الذي يواصل فيه إثراء التجربة المصرفية لعملائه من الأفراد والاستثمار في التكنولوجيا.



